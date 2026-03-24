Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei"

Deputata USR, Cristina Prună, vicepreședintă a Comisiei pentru industrii și servicii, a transmis într-o postare pe pagina personală de Facebook, că susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la pompă. 

Aceasta spune că sunt necesare demersuri pentru a atenua creșterea prețurilor, dar, în opinia sa, măsurile pe care urmează să le ia guvernul „nu sunt corecte”. Plafonarea adaosului comercial va avea un impact marginal, a scris deputata USR pe Facebook.

„În loc să intervină pe zona de acciză şi TVA, de unde câştigă deja mult mai mult decât estima, guvernul intervine tot în piaţă. Plafonarea marjei nu va rezolva mare lucru pentru că nu au existat semnale că aici ar fi problema majoră. Preţurile cresc la nivel internaţional, iar noi depindem de importuri. Deci impactul în coborârea preţurilor va fi marginal şi cel mai probabil de scurtă durată dacă evoluţiile externe continuă pe trendurile actuale. În schimb, plafonarea adaosurilor poate să conducă la penurie şi cozi la pompă”, a scris Cristina Prună. 

Deputata USR spune că România nu poate plafona marja la importurile de carburanți, iar agenții economici mici vor fi cei care vor suferi, deoarece „nu va mai renta” să vândă la pompă.

„După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei şi să luăm măsurile bune. Soluţia corectă pentru atenuarea creşterii preţurilor era simplă: statul să reducă din partea lui mare din preţul de la pompă (peste 55%), adică accizele şi TVA-ul, care au tot crescut şi au împins preţurile în sus încă dinainte de războiul din Orientul Mijlociu. Nu mai ţine argumentul că ar scădea veniturile la buget, pentru că estimările au fost făcute când preţurile erau mult mai mici”. 

În finalul postării, Cristina Prună a subliniat că trebuiau luat măsuri din timp pentru a încuraja rafinarea la noi în țară și susține că există oficiali din Guvern care „nu vor să înțeleagă regulile economiei și ale pieței”.

„Și apoi trebuia să ne gândim din timp la cum sa încurajăm rafinarea la noi în țară. Rafinării avem, dar nu sunt în producție și asta sigur că accelerează nevoia de importuri și astfel amplifică problemele de pe piață. Din păcate, unii nu vor să înțeleagă regulile economiei și ale pieței”.

Guvernul a amânat ședința prin care voia să declare criză pe piața carburanților

Deși Ordonanța carburanților trebuia să fie adoptată astăzi în ședința extraordinară de Guvern, aceasta a fost amânată. Consilul Economic și Social a amânat să de avizul, care este consultativ, dar obligatoriu, indiferent că este pozitiv sau negativ. Astfel, Guvernul nu poate adopta OUG-ul și, în consecință, ședința de Guvern a fost amânată.

