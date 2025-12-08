Prima pagină » Știri politice » Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală

Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală

Olga Borșcevschi
08 dec. 2025, 14:10, Știri politice
Băsescu explică de ce au pierdut PSD și USR alegerile în Capitală

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că Daniel Băluță și Cătălin Drulă au decontat acțiunile liderilor și miniștrilor din partidele lor în alegerile pentru Primăria Capitalei.

Potrivit fostul preşedinte, susținerea lui Cătălin Drulă de către Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei „nu a influenţat rezultatul obţinut” de către USR-ist la alegerile pentru Primăria Generală.

„Eu nu pot să-l acuz de preşedinte, că a greşit, pentru că şi eu am susţinut candidatul de după mine, când am plecat de la primărie la Cotroceni, l-am susţinut pe Adrian Videanu să fie noul primar al Capitalei. Deci nu pot fi demagog să spun că a greşit domnul preşedinte. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că a influenţat rezultatul obţinut de domnul Drulă. Nu susţinerea preşedintelui l-a făcut să obţină 12 procente, ci ce s-a întâmplat la Ministerul Mediului. Uităm că avem un Praid, uităm că avem în Prahova 100.000 de cetăţeni care nu au apă şi că toată povestea asta e legată de un ministru USR, de doamna Buzoianu”, a spus Traian Băsescu, luni, la Digi24.

Fostul preşedinte a detaliat că nu a decontat neapărat ce au greşit miniștrii USR, ci a decontat, în primul rând, convingerea miniştrilor USR că ei nu au vină şi responsabilitate.

„Cum la un dezastru este Praidul şi Prahova, ministrul să vină să spună, senin, nu e răspunderea mea? Ai răspundere politică. În momentul în care te-ai dus la Ministerul Mediului, ţi-ai asumat răspunderea politică pentru acest minister, şi pentru bune şi pentru rele. Iar doamna Buzoianu trebuie să recunoaştem că a adus după dânsa o serie de lucruri care au creat nemulţumire şi populaţiei şi au creat şi riscuri economice consistente. Deci, cred că marea problemă este laşitatea şi neasumarea. Eu sunt ministru, dar nu am nicio răspundere. Şi atunci, pentru ce eşti ministru? Ca să ai maşină, secretară, aghiotant şi locuinţă de protocol? Pentru ce eşti ministru, dacă nu ai răspundere politică?”, a precizat Băsescu.

Despre soarta USR în coaliţia de guvernare, Traian Băsescu a arătat că nu crede că se poate pune problema în momentul de faţă al ieşirii USR de la guvernare sau al plecării PSD-ului din guvernare.

„În ceea ce priveşte PSD-ul, ştim toţi că sunt un partid pragmatic şi vă asigur că nu vor pleca înainte să se definitiveze bugetul ca să ştie cum primesc primarii lor resurse financiare. Deci nu cred că avem pericolul ruperii alianţei de guvernare. Să vedem când o să-l avem (n.r. bugetul). Unii spun în ianuarie, m-aş bucura să fie ianuarie.

Domnul Drulă a fost executat pentru ceea ce USR-ul a făcut la guvernare adăugându-l şi pe fostul ministru al Apărării. Dincoace, la Băluţă, lucrurile trebuie căutate chiar în modul în care domnul preşedinte Grindeanu a girat această funcţie, acest joc a fost sesizat de bucureşteni. În interiorul coaliţiei era de acord, ieşea din ședințele de coaliției și spunea cum se luptă dânsul să nu crească taxele. Bucureștenii nu sunt un electorat pe care să-l păcăleşti cu atitudini de acel gen, cu atitudini duplicitare. Și aici Băluţă a fost sancționat. Sigur, și intrarea doamnei Anca Alexandrescu a avut impactul ei, dar primul responsabil este jocul dublu făcut de Grindeanu, care a dezgustat pur şi simplu electoratul. Şi unul şi altul au pierdut din cauza propriilor partide. (…) În orice caz, Băluţa a fost foarte aproape, în toate sondajele era cu 2-3% peste câştigător, ceea ce arată că a avut o şansă majoră”, a mai spus el.

Fostul preşedinte a mai spus că anul trecut şi anul acesta s-au desfăşurat patru rânduri de alegeri uninominale la funcții de mare responsabilitate în România, două alegeri prezidenţiale şi două alegeri pentru Primăria Capitalei şi la niciuna din aceste patru alegeri PSD-ul nu a avut om pe locul doi sau pe locul întâi.

„PSD-ul trebuie să se uite foarte bine în primul rând la modul cum își selectează candidații. Era greu de imaginat până anul trecut că PSD-ul ar putea să nu aibă în competiţia prezidenţială candidat în turul 2 sau că ar putea să nu fie în primele două locuri la Primăria Capitalei. Iată că se întâmplă”, a adăugat Băsescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030

Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu
13:22
Președintele Nicușor Dan, care a susținut fățiș candidatul perdant al USR, de 15 ore n-are nicio reacție. Șeful statului evită să recunoască victoria lui Ciprian Ciucu
FLASH NEWS Ciprian Ciucu se mută la Primăria București. Edilul spune că are așteptări „temperate” pentru primul său an ca primar general. Cine va fi primar interimar la Sectorul 6
12:58
Ciprian Ciucu se mută la Primăria București. Edilul spune că are așteptări „temperate” pentru primul său an ca primar general. Cine va fi primar interimar la Sectorul 6
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”
12:22
Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030
12:10
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030
FLASH NEWS După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!”
11:59
După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!”
DECIZIE Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziţiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi
11:40
Ministrul Dragoş Pîslaru sesizează Parchetul European pentru achiziţiile la suprapreț de microbuze electrice pentru elevi
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Întrebările la care istoria nu poate răspunde

Cele mai noi