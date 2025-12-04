Prima pagină » Știri politice » PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și o cheamă să dea explicații în Parlament pe criza apei din Prahova

PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și o cheamă să dea explicații în Parlament pe criza apei din Prahova

04 dec. 2025, 11:35, Știri politice
PSD cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, și o cheamă să dea explicații în Parlament pe criza apei din Prahova

Criza apei potabile care a afectat peste 100.000 de locuitori din Prahova deschide un nou front de conflict în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este chemată să dea explicații în plenul Camerei Deputaților privind situația creată în urma lucrărilor de la barajul Paltinu.

PSD cere demisia ministrului Mediului

Social-democrații insistă ca Diana Buzoianu să plece din funcție, și o acuză de gestionarea defectuoasă a unei crize cu amploare regională. La începutul săptămânii viitoare, ministrul va fi audiat în Camera Deputaților, unde trebuie să prezinte cauzele și responsabilitățile care au dus la sistarea alimentării cu apă potabilă.

Convocarea în Parlament a fost posibilă după ce PSD și AUR au votat împreună în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, susținând solicitarea înaintată inițial de parlamentarii AUR.

Audieri de urgență în Senat: Apele Române, Hidroelectrica și operatorul local – puse la zid

Joi la prânz a fost convocată o ședință de urgență în Comisia Economică din Senat.
Au fost chemați la audieri reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apele Române, Hidroelectrica și operatorul de apă din Prahova. Aceștia trebuie să explice evoluția lucrărilor din ultimele luni și modul în care s-a ajuns la oprirea furnizării apei potabile după intervențiile la barajul Paltinu.

PSD acuză: „A pus în pericol viața și sănătatea oamenilor”

Într-un mesaj public dur, PSD o acuză pe Diana Buzoianu că ar fi afectat sănătatea populației și ar fi creat dezechilibre în sistemul energetic național.
Potrivit social-democraților, ministrul ar fi solicitat distribuirea unei ape menajere contaminate prin rețeaua de apă potabilă – o măsură blocată de Direcția de Sănătate Publică.

„Deci, cât de mare trebuie să fie dezastrul, domnule prim-ministru, pentru a mai accepta amatorismul și incompetența de la vârful Ministerului Mediului?”, se arată în comunicatul emis miercuri de PSD.

Toți știau. Cronologia dezastrului de la Paltinu. Primele informații despre Criza Apei au apărut în 17 iunie. Cinci luni mai târziu, 100.000 de oameni nu au apă și securitatea energetică a României este în pericol

Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini"

