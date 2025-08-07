Prima pagină » Știri politice » CSM acuză atacuri la imaginea publică a sistemului de justiţie: „Se DENATUREAZĂ adevărul sau se prezintă într-o manieră tendenţioasă”

07 aug. 2025, 10:33, Știri politice
Judecătorii din toată țara trag un semnal de alarmă. Spun că sistemul de justiție este tot mai des pus la zid, iar imaginea publică a instanțelor e afectată de discursuri denaturate, scoase din context sau formulate într-o notă tendențioasă, se arată într-un comunicat al CSM.

„Președinții judecătoriilor din țară se raliază poziţiilor exprimate de preşedinţii curţilor de apel şi preşedinţii tribunalelor şi susţin ferm demersurile efectuate de Consiliul Superior al Magistraturii în contextul actual al atacurilor la imaginea publică a sistemului de justiţie.

Atragem atenţia asupra faptului că poziţiile exprimate în ultima perioadă de mass-media, mediul politic, chiar şi de funcţionari ai statului prin care se denaturează adevărul sau se prezintă într-o manieră tendenţioasă informaţii legate de sistemul de justiţie, scoase din context, pun în pericol nu doar locul pe care una dintre cele trei puteri în stat – puterea judecătorească – îl are în statul de drept, cel puţin în percepţia publică, dar şi viitorul sistemului de justiţie în ansamblu”, transmite CSM.

CSM subliniază că profesia de magistrat a devenit, în ultimii ani, tot mai puțin atractivă, iar atacurile din ultima perioadă duc la „stigmatizarea constantă a corpului magistraţilor”.

„În contextul în care profesia de magistrat nu mai este la fel de dezirabilă ca în trecut din cauza volumului de lucru în continuă creştere, a condiţiilor de muncă şi a numeroaselor interdicţii inclusiv de natură personală, prejudiciul produs de afectarea imaginii publice a autorităţii judecătoreşti nu este doar unul prezent, destabilizând sistemul de justiţie, ci pune în pericol viitorul magistraturii, prin scăderea atractivităţii profesiei, în principal și prin stigmatizarea constantă a corpului magistraţilor.

În încheiere, preşedinţii judecătoriilor susţin dialogul între cele trei puteri ale statului şi îndeamnă exprimarea punctelor de vedere referitoare la sistemul de justiție într-o manieră care să servească intereselor statului de drept, în urma unei examinări de ansamblu a sistemului de justiție, conștientizând impactul propagării unor informaţii trunchiate într-un context social deja tensionat”, încheie CSM, în documentul semnat de zeci de președinți ai judecătoriilor din țară.

Reacția vine în contextul dezbaterilor publice după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat reforma pensiilor speciale, care îi vizează pe magistrați.

Foto: Shutterstock

