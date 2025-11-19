CSM nu este de acord cu decizia coaliției pe pensiile magistraților. Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM: „Noi am spus 65% din brut”

Consiliul Superior al Magistraturii contestă și noua variantă a reformei pensiilor magistraților pe care au căzut de acord liderii coaliției. Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, spune într-o intervenție la Digi24, că ei au spus „65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”. Varianta coaliției – pensia va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani. Guvernul urmează să adopte proiectul în ședință, iar CSM ar da avizul în cel mult o săptămână, potrivit surselor Gândul.

„Noi am spus 65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”, a spus Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.

Întrebat cât ar însemna în net, acesta a afirmat: „Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”.

„A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens. Astfel încât, neajungând pe niciuna dintre chestiuni la un consens cu liderii coaliției, nu putem spune că am căzut de acord”, spune Sandu.

Sandu: „Avem mii de pensii mai mari decât salariul și nu se intervine asupra lor”

Sandu spune că Guvernul evită să reglementeze cazurile extreme deja existente și, în schimb, „lovește” în magistrații care duc greul sistemului.

„Ceea ce nu acceptăm este această chestiune de-a dreptul neserioasă: nerespectarea principiului echitabilității. Avem câteva mii de pensii mai mari decât salariul, împotriva cărora nu se face nicio intervenție legislativă. Însă se țintește magistratul în activitate, cel care va duce greul următorii 20 de ani până la 65 de ani, în timp ce unii s-au pensionat la 48 de ani cu pensii mai mari decât salariul”, a spus Sandu.

CSM, critici la adresa Guvernului: „Ni se cere aviz în câteva zile. Este serios?”

Vicepreședintele CSM spune că Guvernul insistă ca instituția să avizeze rapid noul proiect, fără consultarea corpului magistraților.

„Guvernul trimite joi, pe 20, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență, iar pe 28 să fie și asumarea guvernamentală în Parlament. Vi se pare o chestie serioasă din partea unui Guvern?”, a întrebat retoric Sandu.

Acesta subliniază că CSM nu poate da un aviz în nume propriu, fără consultarea magistraților:

„Noi suntem un organ ales de judecători și procurori. Este corect să-i consultăm înainte să dăm un aviz. Nu suntem aici pe capul nostru. Adunările generale trebuie să se pronunțe. Câteva zile, două-trei, sunt necesare”.

Varianta pe care coaliția a căzut de acord

Pensia va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani. Guvernul urmează să adopte proiectul în ședință, iar CSM ar da avizul în cel mult o săptămână, potrivit surselor.

Proiectul de lege ar urma să fie trimis joia viitoare la Parlament pentru fi adoptat înainte de 28 noiembrie, data prevăzută în PNRR. Prin depășirea termenului Comisiei Europene, România riscă să piardă 231 de milioane de euro.

