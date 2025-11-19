Prima pagină » Știri politice » CSM nu este de acord cu decizia coaliției pe pensiile magistraților. Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM: „Noi am spus 65% din brut”

CSM nu este de acord cu decizia coaliției pe pensiile magistraților. Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM: „Noi am spus 65% din brut”

19 nov. 2025, 13:20, Știri politice
CSM nu este de acord cu decizia coaliției pe pensiile magistraților. Claudiu Sandu, vicepreședinte CSM: „Noi am spus 65% din brut”

Consiliul Superior al Magistraturii contestă și noua variantă a reformei pensiilor magistraților pe care au căzut de acord liderii coaliției. Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, spune într-o intervenție la Digi24, că ei au spus  „65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”. Varianta coaliției – pensia va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani. Guvernul urmează să adopte proiectul în ședință, iar CSM ar da avizul în cel mult o săptămână, potrivit surselor Gândul.

Noi am spus 65% din brut la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu”, a spus Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.

Întrebat cât ar însemna în net, acesta a afirmat: „Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”.

A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens. Astfel încât, neajungând pe  niciuna dintre chestiuni la un consens cu liderii coaliției, nu putem spune că am căzut de acord”, spune Sandu.

Sandu: „Avem mii de pensii mai mari decât salariul și nu se intervine asupra lor”

Sandu spune că Guvernul evită să reglementeze cazurile extreme deja existente și, în schimb, „lovește” în magistrații care duc greul sistemului.

Ceea ce nu acceptăm este această chestiune de-a dreptul neserioasă: nerespectarea principiului echitabilității. Avem câteva mii de pensii mai mari decât salariul, împotriva cărora nu se face nicio intervenție legislativă. Însă se țintește magistratul în activitate, cel care va duce greul următorii 20 de ani până la 65 de ani, în timp ce unii s-au pensionat la 48 de ani cu pensii mai mari decât salariul”, a spus Sandu.

CSM, critici la adresa Guvernului: „Ni se cere aviz în câteva zile. Este serios?”

Vicepreședintele CSM spune că Guvernul insistă ca instituția să avizeze rapid noul proiect, fără consultarea corpului magistraților.

Guvernul trimite joi, pe 20, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență, iar pe 28 să fie și asumarea guvernamentală în Parlament. Vi se pare o chestie serioasă din partea unui Guvern?”, a întrebat retoric Sandu.

Acesta subliniază că CSM nu poate da un aviz în nume propriu, fără consultarea magistraților:

Noi suntem un organ ales de judecători și procurori. Este corect să-i consultăm înainte să dăm un aviz. Nu suntem aici pe capul nostru. Adunările generale trebuie să se pronunțe. Câteva zile, două-trei, sunt necesare”.

Varianta pe care coaliția a căzut de acord

Pensia va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va fi de 15 ani. Guvernul urmează să adopte proiectul în ședință, iar CSM ar da avizul în cel mult o săptămână, potrivit surselor.

Proiectul de lege ar urma să fie trimis joia viitoare la Parlament pentru fi adoptat înainte de 28 noiembrie, data prevăzută în PNRR. Prin depășirea termenului Comisiei Europene, România riscă să piardă 231 de milioane de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Acord în coaliție pe reforma pensiilor magistraților: 70% din salariu și 15 ani perioada de tranziție – SURSE

Bolojan insistă pe tăierile din Educație, ca parte a reformei administrative. Ministerele ar fi obligate să taie 10% din salarii – SURSE

Citește și

POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
VIDEO Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
12:43
Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial
EXCLUSIV Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
12:43
Înainte de Arabia Saudită, ministrul Economiei, Radu Miruță a fost și în Coreea de Sud, tot pe banii gazdelor. I-a luat cu el pe șefa de cabinet, Ioana Răduca, plasată în CA-ul Orange și pe prietenul din copilărie, jucător de poker, angajat secretar de stat în minister. Gândul publică memorandumurile celor două deplasări
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor