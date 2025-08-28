Prima pagină » Știri politice » CTP, din ce în ce mai nemulțumit de alegerea făcută: „În Nicușor Dan, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”

28 aug. 2025, 11:05, Știri politice
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune că a început să înțeleagă ceea ce la început i se părea irațional în comportamentul președintelui Nicușor Dan și l-a făcut să spună în luna mai „că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”.

Gazetarul punctează două evenimente care l-au făcut să ajungă la această concluzie, și anume contestarea la CCR a legii privind organizațiile și promovarea fascismului și legionarismului și propunerile făcute pentru conducerea serviciilor secrete.

„Dl Nicușor Dan nu mi se mai pare irațional”, scrie Cristian Tudor Popescu pe pagina sa de Facebook, joi dimineață, comentând: „Președintele Dan a contestat la CCR legea privind organizațiile și promovarea fascismului și legionarismului, afirmând, în apărarea unei organizații care comemorează legionari din Făgărașul său natal, că: «Legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie. Eu cred că nu»”.

Gazetarul precizează că acum, „președintele Dan propune la șefia serviciilor secrete, în aplauzele AUR, doi românoși ultranaționaliști, autointitulați suveraniști. Asta, după ce-l păstrează pe românosul pro Putin Matei Păun ca sfătuitor”.

„A ajuns Grindeanu-Știucă să se arate îngrijorat de aceste propuneri prezidențiale din zona AUR, «care este un partid anti UE»… Nu am a comentat decât reproducând, cu încă o strângere de inimă, ce scriam înainte de primul tur al alegerilor din mai: «În Nicușor Dan însă, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns». Și să constat că încep să înțeleg ceea ce mi se părea irațional în comportamentul dlui Nicușor Dan”, adaugă el.

Comentariile lui CTP vin în contextul în care, în cursul zilei de marți, 26 august, președintele Nicușor Dan a fost la Guvern. Sursele Gândul spun că scopul acestei deplasări a fost de a-i informa pe Ilie Bolojan și pe Sorin Grindeanu pe cine ar vrea la șefia SRI și SIE.

Cine sunt cei doi

Marius-Gabriel Lazurca este un diplomat de carieră, intelectual public și autor român. A studiat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut o diplomă în specialitatea Limba și Literatura română și franceză (1996). De asemenea, a obținut titluri de licență (în Literatură comparată), de masterat și respectiv doctorat (în Istorie-Antropologie) la Universitatea Paris IV-Sorbona. Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021).

Încă din 2006, Gabriel Zbârcea este fondator, asociat, dar și coordonator al firmei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Acesta are studii de drept, Licență și Master la Universitatea din București.

Pentru câteva luni (ianuarie -septembrie 2005) acesta a ocupat funcția de Preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). Anterior, acesta a fost Consilier de Stat al Primului-Ministru al României, funcție ocupată în perioada decembrie 2004 – ianuarie 2005.

