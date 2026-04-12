Nicușor Dan îl felicită în limba engleză pe Péter Magyar pentru victoria din Ungaria. „Deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare”

Nicușor Dan transmite un mesaj în limba engleză, pe platforma X, în care îl felicită pe liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar.

„Felicitări lui Péter Magyar și partidului Tisza pentru această victorie de referință. Poporul maghiar s-a exprimat cu o voce clară și puternică”, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că România și Ungaria sunt state vecine și partenere în UE și NATO și a vorbit despre un nou capitol în relația bilaterală.

„Aștept cu interes să deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euro-atlantice”, a afirmat Nicușor Dan.

El a adăugat că există „mari oportunități” de cooperare între cele două țări.

„Există oportunități extraordinare de a colabora în domeniul securității regionale, al cooperării economice și al bunăstării popoarelor noastre. Felicitări! Gratulálok!”, a mai spus președintele României.

Mesajul vine după victoria clară a partidului Tisza în scrutinul parlamentar din Ungaria, rezultat care pune capăt celor 16 ani de dominație politică a lui Viktor Orbán și Fidesz.