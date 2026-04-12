Miruță comentează rezultatele alegerilor din Ungaria. „Cetățenii vor ca Europa să meargă înainte”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a declarat mulțumit de înfrângerea premierului Viktor Orban, în urma alegerilor parlamentare din Ungaria. Acesta precizat că rezultatul procesului electoral demonstrează că cetățenii maghiari aleg calea europeană.

„Niciun calcul politic nu poate sta deasupra voinței cetățenilor. Ungaria este parte a Europei, iar Europa are nevoie, mai mult ca oricând, de soluții concrete și de acțiune comună, nu de promisiuni. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră simte asta”, a afirmat Miruță pe Facebook.

„Ungaria condusă de Orban a pus Europa la încercare”

Radu Miruță a criticat modul în care Viktor Orban a gestionat situația internă a țării, dar și faptul că a refuzat să sprijine Ucraina.

„În ultimii ani, Ungaria condusă de Orban a pus Europa la încercare: blocaje politice, veto-uri repetate, fonduri întârziate și tensiuni pe tema sprijinului pentru Ucraina.

Însă Europa unită a răspuns. Prin mecanisme democratice și prin condiționarea fondurilor, Uniunea Europeană a demonstrat că își apără valorile și regulile.

Astăzi, participarea ridicată la vot în Ungaria transmite un mesaj clar: cetățenii vor ca Europa să meargă înainte”, a mai menționat Miruță.

Viktor Orban: „Ne vom servi națiunea din opoziție”

După 16 ani consecutivi la putere, în care declară că a servit doar interesele poporului maghiar, Viktor Orbán este nevoit să cedeze scaunul de prim-ministru. Adversarul său, Peter Magyar, a câștigat detașat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie.

„Este dureros pentru noi. Ne vom servi națiunea din opoziție”, a declarat actualul premier.

Alegerile parlamentare din Ungaria, desfășurate în 2026, au înregistrat o participare aproape record: până la ora 18:30, 77,80% dintre persoanele cu drept de vot, adică un total de 5 856 515 de persoane, și-au exprimat votul.

FOTO: Mediafax

