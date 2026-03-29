CTP se dezlănțuie împotriva lui Trump: boală curată, delir de trufie patologică

Ruxandra Radulescu
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat o adevărată tiradă la adresa președintelui SUA, Donald Trump, care l-a jignit public pe prințul Mohammed Bin Salman al Arabiei Saudite. Potrivit jurnalistului, declarațiile sunt extrem de riscante pentru liderul de la Casa Albă, deoarece poate deveni o țintă pentru fundamentaliștii islamiști.

„Curată nebunie
Rectific pentru suporterii lui Trump: am afirmat că este o canalie mincinoasă. Este, dar peste asta vine, acum, demența pură. Aveți vreo altă explicație, stimați trumpiți, pentru ce i-a aruncat în față liderului saudit Mohamed bin Salman, în Florida, în prezența întregii elite saudite?”, a întrebat retoric CTP.

„Boală curată, delir de trufie patologică”

Gazetarul a atras atenția că Bin Salman este unul dintre liderii din Orient care și-a oferit sprijinul Statelor Unite în războiul împotriva Iranului. Din această perspectivă atitudinea lui Donald Trump sfidează logica și conduita diplomatică, potrivit lui CTP.

„Căci i-a spus, rânjind: „He didn`t think he`d be kissing my ass,… he thought it`d be another American president that was a loser… but now he has to be nice to me!…” – adică: „Nu s-a gândit c-o s-ajungă să mă pupe-n cur, și-a zis că o să fie încă un ratat pierzător președinte al Americii… Dar acum trebuie să fie drăguț cu mine!…”

Să spui asta Regatului Saudit, care tocmai e dispus să ți se alăture în atacarea Iranului, este boală curată, delir de trufie patologică”, a mai menționat jurnalistul.

Donald Trump și Mohammed bin Salman la Casa Albă

CTP, despre Trump: „Orice credincios al lui Allah să încerce să-l ucidă”

Cristian Tudor Popescu subliniază pericolul l-a care expus Donald Trump prin faptul că l-a insultat pe însuși liderul culturii islamice.

„Nu i-a spus nimeni că, dincolo de consecințele politice, există fundamentaliști musulmani care, pentru insultarea gravă a Prințului de Coroană al inimii Islamului, pot arunca Fatwa asupra lui, adică orice credincios al lui Allah să încerce să-l ucidă…”, a conchis CTP.

Ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre Donald Trump și prințul saudit de la Casa Albă

În luna noiembrie a anului trecut, președintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe prințul Regatului Arabiei Saudite, prințul Mohammed Bin Salman. În urma întâlnirii, Arabia Saudită a fost numită aliat non-NATO al Statelor Unite, alături de alte 19 alte state care dețin acest statut.

Donald Trump și Mohammed bin Salman la Casa Albă

Mohammed Bin Salman, bănuit de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi

Mohammed Bin Salman și-a conturat o imagine controversată pe scena politică mondială, mai ales după uciderea jurnalistului disident, Jamal Khashoggi. Potrivit rapoartelor, acesta ar fi fost ucis de agenți ai guvernului saudit la consulatul saudit din Istanbul, Turcia.

