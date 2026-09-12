Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, şi-a măritat fata. Căsătoria a avut loc în acest weekend, la Focşani

Acest weekend este unul plin de evenimente mondene în lumea politică. La Bucureşti, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, îşi pune pirostriile şi este cununat de ministrul Economiei din Grecia, Kyriakos Perrikakis, şefa de cabinet a premierului demis, Ana Smărăndiţa, se mărită cu directorul Poştei Române, Valentin Ştefan, În Vrancea, fiica lui Marian Oprişan, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, Mădălina îşi uneşte destinul cu Cătălin.

Primarul din Focşani, Cristi Valentin Misăilă, acela care a oficiat cununia civilă a celor doi tineri, a transmis şi un mesaj pentru cei doi logodnici.

„Astăzi am avut bucuria de a oficia cununia civilă a Mădălinei și a lui Cătălin, doi tineri care au ales să pornească împreună în cea mai frumoasă călătorie a vieții. Vă doresc să pășiți mereu unul lângă celălalt cu iubire, încredere și răbdare. Să vă bucurați de fiecare reușită și să treceți uniți prin toate încercările. Această zi specială să fie începutul unei vieți minunate, plină de armonie și împliniri. Felicitări domnului președinte Marian Oprișan! Sunt onorat că v-am fost alături în acest moment unic în viața fiecărui tată. Felicitării familiilor care au crescut acești tineri minunați! Casă de piatră și multă fericire!”

Marian Oprişan, tatăl miresei, s-a recăsătorit acum 5 ani

În urmă cu 5 ani. fostul şef al CJ Vrancea, păşea în faţa ofiţerului stării civile pentru a se căsători cu Mihaela Arbănaş, fostă şi actualmente angajată a consiliului judeţean. Socrul mic a transmis un mesaj public pentru tinerii căsătoriţi.

„Mădălina, astăzi ești cea mai frumoasă mireasă iar eu cel mai mândru tată! Parcă mai ieri te țineam de mână la primii pași iar astăzi te privesc cum mergi încrezătoare în cel frumos capitol din viața ta. Cea mai mare bucurie a mea, ca tată, a fost să te văd devenind o femeie frumoasă, caldă și înțeleaptă! Astăzi, când te privesc alături de Cătălin, inima se umple de o bucurie de nedescris. Vă doresc să vă păstrați mereu în ochi lumina și fericirea din această zi, să vă sprijiniți necondiționat și să fiți cea mai bună echipă. Vă iubesc și vă doresc tot ce are mai frumos viața de oferit”, a scris Marian Oprişan pe pagina sa de facebook.

Mădălina Oprișan este fiica lui Marian Oprișan și a primei soții, Ofelia. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București, iar ulterior s-a stabilit în Marea Britanie. A urmat cursuri în domeniul gastronomic și a lucrat la Londra în industria ospitalității, inclusiv ca bucătar-șef.