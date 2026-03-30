Olga Borșcevschi
Cum răspunde Bolojan la întrebarea - credeți că Sorin Grindeanu ar fi un premier bun în situația actuală?

„Fiecare om politic răspunde pentru funcția pe care o ocupă și pentru ceea ce face”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, întrebat luni, la Digi 24, dacă Sorin Grindeanu ar fi un premier bun în situația actuală.

Întrebat ce notă i-ar da președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și dacă acesta ar fi un succesor potrivit la șefia Guvernului, Bolojan a refuzat să facă o caracterizare a acestuia, dar a precizat că, în timp ce el și-a asumat responsabilitatea în momente critice pentru țară, calitățile altor lideri politici vor fi validate doar prin fapte și rezultate concrete.

„Nu mă apuc să dau note și nici să fac chestii mari legate de calitățile unora sau altora. Dar, discutând cât se poate de cinstit, atunci când a fost o situație dificilă, în vara anului trecut, știind ce trebuie făcut, lucruri care nu sună bine, mi-am asumat această răspundere. Fiecare om politic răspunde pentru funcția pe care o ocupă și pentru ceea ce face. Nu mă apuc să fac caracterizări, nu doar despre domnul Grindeanu, dacă ar fi bun sau într-o formă sau alta, ci nici despre alți lideri politici, legat de acest aspect”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Premierul Bolojan a detaliat situația protocolului politic: „Face parte din protocolul acestei coaliții ca din anul viitor, în condițiile în care, sigur, toate datele din coaliție rămân conform înțelegerii, să existe o rotativă. Și Partidul Social-Democrat va propune premierul. Teoretic, pe domnul Grindeanu, cât timp este președintele partidului. Dar nu mă apuc acum să fac analize de etapă.”

