Bolojan discută luni cu vicepremierii bugetul, reforma administrației și cea a companiilor de stat

Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință de lucru cu vicepremierii la Palatul Victoria la ora 12. Întâlnirea are ca scop discutarea priorităților guvernamentale pentru perioada următoare: cum va arăta bugetul României și ce se întâmplă cu reforma administrației și cu reformarea companiilor de stat.

Care ar putea fi agenda discuțiilor

Oficialii vor să treacă în revistă prioritățile guvernamentale pentru perioada următoare. Discuțiile ar putea viza bugetul de stat pentru 2026, o lege care încă nu a fost trimisă în Parlament, dar pe care Bolojan vrea să o clarifice rapid. De asemenea, reforma aparatului administrativ, atât la nivel central, cât și local, ar putea fi pe listă.

Pe agenda de la Victoria sunt și companiile de stat. Guvernul urmează să decidă în următoarele săptămâni ce se va întâmpla cu cele mai problematice firme, câte vor fi dizolvate, comasate sau restructurate. Situația nu e roz la alte companii mari, cum sunt Metrorex, Tarom sau CFR, unde pierderile au fost foarte mari în ultimii ani. În cazul Tarom, Gheorghiu spune că „statul român trebuie să ia o decizie”, fie să o restructureze, să caute un partener sau să facă ceva care să schimbe situația.

Cine participă

La această întâlnire de lucrur ar urma să participe, date fiind funcțiile lor în Guvern: Marian Neacșu (viceprimier), Tánczos Barna (viceprimier), Oana Gheorghiuru (viceprimier), Cătălin Predoiu (viceprimier și ministrul Afacerilor Interne) și Radu Miruță (viceprimier și ministrul Apărării Naționale).

Anul 2025 s-a încheiat fără buget aprobat și cu reforme amânate din cauza discuțiilor aprinse în coaliție. Acum, în ianuarie, totul trebuie pus la punct: buget, administrație și companii publice.

