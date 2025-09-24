Cum vrea PSD să taie cheltuielile din administrația publică locală, fără să concedieze 13.000 de persoane? O nouă variantă pe masa coaliției

PSD vine cu o nouă variantă a reformei administrației publice locale, susțin surse politice. Mai exact, social-democrații le-au prezentat partenerilor de coaliție, în ședința de marți, varianta scăderii cu 5% a cheltuielilor de personal și tot cu 5% a cheltuielilor de bunuri și servicii.

Surse politice susțin că scăderea cheltuielilor de personal cu 5% ar însemna o economie de 1,2 miliarde de lei, în timp ce scăderea cu 5% a cheltuielilor cu bunuri și servicii ar urma să aducă o economie de 1,3 miliarde de lei.

Astfel, cumulate, cele două măsuri ar putea însuma 2,5 miliarde de lei, dublul măsurii propuse de premierul Ilie Bolojan, cea a concedierii a 13.000 de persoane, care ar aduce la bugetul de stat aproximativ 1,4 miliarde de lei.

Surse politice au ma precizat că aceasta rămâne propunerea PSD în ceea ce privește reforma administrației publice locale. Mai mult, inclusiv Dominic Fritz, liderul USR, ar fi de acord cu această măsură, au mai declarat sursele politice.

