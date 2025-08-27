Prima pagină » Știri politice » Cumulul pensiei cu salariul dispare, dar nu definitiv / Când se va lua măsura

27 aug. 2025, 22:40, Știri politice
Măsura privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul a dispărut din pachetul doi de reformă al coaliției. 

„Lucrăm la proiect. În luna septembrie, vrem să rezolvăm această situație”, declară premierul, la Antena 3 CNN.

Ilie Bolojan spune că măsura va fi adoptată, totuși. Mai are nevoie de câteva „săptămâni”. Asta pentru că există domenii în care este lipsă de personal, potrivit premierului.

„Nu s-a renunțat la această măsură. S-a amânat până în luna septembrie. Dacă se face o reducere e normal să plece cineva care mai are o sursă de venit.

Dar, sunt domenii în care mai avem nevoie de câteva săptămâni. La școli, în mediul rural, avem deficit de profesori. Astfel dacă aprobam, era o problemă. Sunt unele specialități în spitale, în urbanul mic, unde nu sunt medici specialiști, posturile sunt acoperite de medici pensionari.

Când adopți o măsură vrei să faci un bine și strici altceva. Lucrăm la proiect. În luna septembrie, vrem să rezolvăm această situație. E o problemă de echitate, dacă tot faci reduceri”, explică Bolojan.

