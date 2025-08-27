După trei săptămâni de concediu, Nicușor Dan a plecat din nou, în concediu. Vacanța prezidențială continuă pe litoral

„Ne-am văzut ieri, nu e un secret știți cu toții, am înțeles de la dânsul că și-a întrerupt concediu, să vină la Reuniunea diplomației întorcându-se cu familia pe litoralul românesc și probabil de săptămâna viitoare va începe activitatea obișnuită”, a răspuns Sorin Grindeanu, la Digi 24, întrebat ce face președintele Nicușor Dan cu care s-a văzut marți la Guvern.
Vilele de protocol la care are acces Nicușor Dan
Pe durata mandatului, președintele Nicușor Dan va avea acces la Vila de Neptun, Vila Lac 3, Vila de la Snagov, dar și vilele pe care statul român le are în administrație la munte.
Vila de la Neptun este vila de protocol de la mare, de care beneficiază Nicușor Dan. Reședința de la Neptun a fost construită la cererea familiei Ceaușescu, aici se muta întreaga familie, în timpul verii. La acel moment, soții Ceaușescu aveau plajă privată la vila de la Neptun, păzită.
Nicușor Dan a fost în Republica Moldova la festivalul Lupilor și al Zemii și a făcut băi de mulțime alături de Maia Sandu. Șeful statului a fost împreună cu familia. Mai multe aici.
Șeful statului a fost prezent de Ziua Marinei în județul Brașov și a lipsit de la ceremonie. Acesta a fost fotografiat la o altă ceremonie. Mai multe aici.
A vizitat ulterior și mănăstirea Arsenie Boca.
Șeful statului a poposit și la Roșia Montană cu familia.