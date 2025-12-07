Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal

Olga Borșcevschi
07 dec. 2025, 17:44, Știri politice
Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor parțiale pentru Primăria Municipiului București, rețelele de socializare sunt pline de scenarii privind rezultatele exit-poll-urilor, deși acest lucru este ilegal. Daniel Băluță, candidatul PSD, acuză atitudinea unui contracandidat care „se declară câștigător”, subliniind că este „nedemocratic și ilegal”.

Primarul Sectorului 4 și candidatul social-democrat la alegerile parțiale pentru funcția de Primar General a transmis: „Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal”, duminică, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Edilul PSD i-a îndemnat pe cetățeni să meargă la urne și să voteze conform propriei convingeri, notând: „Asta înseamnă DEMOCRAȚIE!”.

Totodată, Băluță a lansat un apel față de contracandidați: „haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”.

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. În premieră, cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00.

Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegrile din 7 decembrie, în urma cărora va fi ales noul primar al Capitalei:

CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale), CIRA (The Center for International Research and Analyses), IIC Bio-Trade Consulting, ARA Public Opinion.

