De câte ori a spus Zelenski „mulțumesc” în Biroul Oval, după ce JD Vance l-a făcut NERECUNOSCĂTOR în februarie

„Aţi spus «mulţumesc» măcar o dată?”, l-a întrebat vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în februarie, reproşându-i că nu a arătat suficientă recunoştinţă pentru sprijinul primit din partea Washingtonului. Jumătate de an mai târziu, Zelenski a fost în același Birou Oval și i-a mulțumit lui Trump de cel puțin opt ori, relatează Associated Press.

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump din luna feburarie în Biroul Oval nu s-a încheiat așa cum se aștepta, ci brusc, după discuții tensionate. La momentul respectiv, vicepreședintele SUA, JD Vance, l-a criticat pe liderul de la Kiev pentru faptul că nu a mulțumit îndeajuns poporului american și lui Donald Trump pentru eforturile depuse în încheierea războiului.

„Domnule președinte, consider că este lipsit de respect din partea dumneavoastră să veniți în Biroul Oval pentru a încerca să discutați această chestiune (încheierea războiului – n.r.) în fața presei americane”, a fost declarația lui JD Vance. „Ar trebui să-i mulțumiți președintelui pentru că încearcă să pună capăt acestui conflict”.

Șase luni mai târziu, preşedintele ucrainean a revenit în Biroul Oval pentru o nouă rundă de discuții cu Trump, însă de această dată a venit însoțit de lideri europeni. Mai mult, el i-a mulțumit lui Trump de cel puțin opt ori, transmite The Guardian, citând The Associated Press.

Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru că l-a primit pe el și pe alți lideri mondiali la Casa Albă luni, în încercarea de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, în primul rând, vă mulţumesc pentru atenţie. Vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale pentru a opri omorurile şi pentru a opri acest război. Vă mulţumesc”, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev a prezentat mulțumiri și primei-doamne a SUA, Melania Trump, care i-a trimis o scrisoare lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. „Profitând de această ocazie, mulţumesc soţiei dumneavoastră”, i-a spus Zelenski președintelui american.

„Şi mulţumesc tuturor partenerilor noştri şi pentru că aţi susţinut acest format. După întâlnirea noastră, vom avea în jurul nostru liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania, toţi partenerii din jurul Ucrainei care ne susţin. Mulţumesc şi lor. Vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţie”, a continuat Zelenski.

The Washington Post relatează că în cele 4 minute și jumătate în care s-a adresat public luni, preşedintele ucrainean a mulțumit, în total, de cel puțin 11 ori. Acest număr rezultă din transcrierea declarațiilor din Biroul Oval.

