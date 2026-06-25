Deadline de la Cotroceni. Nicușor Dan pune presiune pe partide: „Ar fi bine să avem un guvern până marți”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în Polonia, imediat după Summitul Flancului Estic al NATO, că se aşteaptă ca partidele să vină la el cu o propunere de majoritate politică pentru noul guvern. „Ar fi bine să avem un guvern până marţi”, a delimitat șeful statului deadline-ul pe care și l-a propus pentru ca al treilea premier desemnat să ajungă la vot în Parlament cu o formulă de Executiv agreată de partide.

Vineri, șeful statului ar urma să se întâlnească cu liderii partidelor parlamentare, care au ca temă să negocieze și să prezinte soluțiile lor pentru ieșirea din criza politică.

Președintele pune, astfel, presiune pe partidele parlamentare să închidă negocierile pentru formarea noului Executiv și avertizează că România nu își mai poate permite prelungirea crizei politice. Șeful statului afirmă că un guvern trebuie instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță. El a invocat termenele asumate prin PNRR (31 august) și cere formațiunilor politice să vină cu o majoritate clară și o soluție responsabilă.

”Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a spus preşedintele, după participarea la Summitul Flancului Estic.

Nicușor Dan despre negocierile politice: „Rezultă de acolo cel puţin o soluţie”

Despre negocierile partidelor, şeful statului a spus: ”Eu cred că suntem toţi oameni serioşi şi în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut nişte declaraţii politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declaraţii politice care s-au făcut în faţa dumneavoastră, rezultă de acolo cel puţin o soluţie. Am văzut în declaraţiile publice disponibilitate pentru o soluţie, cel puţin pentru o soluţie”.

Nicuşor Dan a menţionat că aşteaptă de la partide să vină cu o majoritate.

”Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice o propunere de majoritate. (..) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate”, a explicat preşedintele.

Întrebat dacă se aşteaptă ca partidele să vină cu o singură variantă de premier, Nicuşor Dan a răspuns: ”Eu mă aştept la responsabilitate. După două luni, soluţii de majoritate”.