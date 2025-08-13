DEFICITUL bugetar nu a fost construit pe ipoteze realiste! „Nu vorbim de 7,1”, susține ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că deficitul bugetar, așa cum a fost el trecut în buget, nu a fost construit pe ipoteze realiste. „Pot să vă spun că nu începe cu 7”, dar va fi prognozat la rectificarea bugetară, precizează el.

„Cred că este clar pentru toată lumea și a fost clar pentru toți cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie că nivelul deficitului așa cum este el trecut în buget, de 7.1, nu va fi în niciun fel atins. Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste. Ele în niciun caz nu conduceau la un deficit de 7.1”, a explicat Nazare într-o conferință de presă.

Ministrul a criticat programarea bugetară.

„Păi cum? Cum în trimestru 4 programezi un deficit de 1.2 când în trimestru 4, în ultimele două luni sunt în general 20% din cheltuieli total an? Deci aceste lucruri sunt destul de clare. Acum, după finalizarea analizei pe toți ordonatorii în privința rectificării și după discuțiile cu Comisia Europeană o să vă pot spune, înainte de adoptarea rectificării, care este ținta la care ne vom raporta. Pot să vă spun că nu începe cu 7. Deci nu vorbim de 7.1. O să vă spun exact cât va fi în momentul când avem finalizate discuțiile pe rectificare”, a mai spus Nazare.

