Prima pagină » Știri politice » DEFICITUL bugetar nu a fost construit pe ipoteze realiste! „Nu vorbim de 7,1”, susține ministrul Finanțelor

DEFICITUL bugetar nu a fost construit pe ipoteze realiste! „Nu vorbim de 7,1”, susține ministrul Finanțelor

Olga Borșcevschi
13 aug. 2025, 14:48, Știri politice
DEFICITUL bugetar nu a fost construit pe ipoteze realiste! „Nu vorbim de 7,1”, susține ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că deficitul bugetar, așa cum a fost el trecut în buget, nu a fost construit pe ipoteze realiste. „Pot să vă spun că nu începe cu 7”, dar va fi prognozat la rectificarea bugetară, precizează el.

„Cred că este clar pentru toată lumea și a fost clar pentru toți cei care au analizat bugetul României încă din luna iunie că nivelul deficitului așa cum este el trecut în buget, de 7.1, nu va fi în niciun fel atins. Ipotezele pe care a fost construit acest buget nu sunt ipoteze realiste. Ele în niciun caz nu conduceau la un deficit de 7.1”, a explicat Nazare într-o conferință de presă.

Ministrul a criticat programarea bugetară.

„Păi cum? Cum în trimestru 4 programezi un deficit de 1.2 când în trimestru 4, în ultimele două luni sunt în general 20% din cheltuieli total an? Deci aceste lucruri sunt destul de clare. Acum, după finalizarea analizei pe toți ordonatorii în privința rectificării și după discuțiile cu Comisia Europeană o să vă pot spune, înainte de adoptarea rectificării, care este ținta la care ne vom raporta. Pot să vă spun că nu începe cu 7. Deci nu vorbim de 7.1. O să vă spun exact cât va fi în momentul când avem finalizate discuțiile pe rectificare”, a mai spus Nazare.

Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX

AUTORUL RECOMANDĂ:

Întrebat de Gândul, Alexandru Nazare deplânge excluderea metroului de la Cluj din PNNR: „O nenorocire că am pierdut 7 miliarde de euro”

Alexandru Nazare anunță o taxă nouă pentru coletele care vin din spațiile extracomunitare

Citește și

GALERIE FOTO Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”
16:11
Imaginile ruinei de la PLANȘEUL Unirii. Daniel Băluță: „Pur și simplu se sfărâmă la cea mai mică atingere a utilajelor”
EMISIUNI Ștefan Popescu: „Cred că obiectivul nr 1 al României și al UE este menținerea angajamentului american pe continent”
15:46
Ștefan Popescu: „Cred că obiectivul nr 1 al României și al UE este menținerea angajamentului american pe continent”
POLITICĂ Trump-Putin, o IALTA2? Mihai Fifor: „Lecția istoriei riscă să revină nu ca avertisment, ci ca realitate”
15:35
Trump-Putin, o IALTA2? Mihai Fifor: „Lecția istoriei riscă să revină nu ca avertisment, ci ca realitate”
POLITICĂ Conflict aprins între liderii PSD și PNL în județul Olt, pe tema scandalului cu microbuze școlare: „Noi lucrăm, ei urlă”
15:25
Conflict aprins între liderii PSD și PNL în județul Olt, pe tema scandalului cu microbuze școlare: „Noi lucrăm, ei urlă”
ECONOMIE Lovitură pentru antreprenori! Firmele nou înființate OBLIGATE să aibă un capital social de 8.000 de lei. De când se aplică măsura
15:09
Lovitură pentru antreprenori! Firmele nou înființate OBLIGATE să aibă un capital social de 8.000 de lei. De când se aplică măsura
POLITICĂ Ministrul Finanțelor susține că nu ȘTIA de majorarea salariilor de la Curtea de Conturi: „Voi verifica. Nu se potrivește”
14:50
Ministrul Finanțelor susține că nu ȘTIA de majorarea salariilor de la Curtea de Conturi: „Voi verifica. Nu se potrivește”
Mediafax
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de reorganizare
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata asigurării de sănătate la stat
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România a trecut testul de rezistenţă: Cum arată, unde este și când se deschide circulației
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Pățania unui român în Grecia. A cerut ajutorul pe un grup de Facebook, după ce și-a blocat mașina cu cheia în portbagaj: „Nevasta mă înjură de 4 ore”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Evz.ro
Exclusiv. Număr record de firme în pragul falimentului. Cine poate face profit de pe urma lor
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Detalii neștiute din culisele despărțirii lui Dorian Popa de Babs. Artistul era pe punctul de a rămâne cu casa goală
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Luigi Cani, Gardianul Amazonului. Peste 100 de milioane de semințe de copaci „plantate” din cer în mijlocul „Plămânilor Lumii”
EMISIUNI Ștefan Popescu: „Pentru mine sunt 80% șanse ca orice propunere din Alaska să fie acceptată”
16:50
Ștefan Popescu: „Pentru mine sunt 80% șanse ca orice propunere din Alaska să fie acceptată”
EXTERNE Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton”
16:49
Donald Trump, mesaj DUR înaintea întâlnirii cu Putin: „Presa nedreaptă citează oameni ratați și proști ca John Bolton”
SPORT Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj
16:44
Dan Petrescu, 3 etape de suspendare în Superliga! Ce erori a comis tehnicianul de la CFR Cluj
ACTUALITATE Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
16:24
Vedeta tenisului din anii ’90, Monica Seles, dezvăluie că suferă de o BOALĂ autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”
ACTUALITATE Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
16:23
Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024
SPORT LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”
16:20
LPF face pasul în spate! Gino Iorgulescu anunță că va lupta pentru „transparență și consultare obligatorie”