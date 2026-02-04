Thuma, „penalul” de la PNL pe care nu l-a văzut nimeni ani de zile, cât a fost pe placul partidului, al lui Iohannis și al presei favorabile. Acum e omul negru care se luptă cu „reformatorul” Bolojan, dezvăluie Patrick de Hillerin

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin readuce în discuție condamnarea penală a lui Hubert Thuma și acuză PNL că l-a păstrat în funcții ani la rând, deși decizia instanței exista încă din 2014. Thuma este unul din liberalii care l-au contestat și îl contestă în continuare pe președintele PNL Ilie Bolojan.

În postarea sa, de Hillerin citează Decizia penală 94 din 13.10.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a stabilit următoarele:

„Condamnă pe inculpatul THUMA HUBERT-PETRU-ȘTEFAN, la data faptelor vicepreședinte al unui partid politic – filiala Ilfov, în prezent deputat, la o pedeapsă de 6 luni închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani și 6 luni (…), pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autorității de către o persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.”

Pornind de aici, jurnalistul afirmă că, în mod normal, cariera politică a lui Hubert Thuma ar fi trebuit să se încheie în acel moment.

„În mod normal, cariera politică a lui Hubert Thuma se încheia atunci, pe 13 octombrie 2014.”

De Hillerin susține însă că acel episod nu a produs consecințe politice, deoarece PNL se afla în campanie electorală, iar Klaus Iohannis era candidat la Președinție. În postare, jurnalistul pune accent pe faptul că Thuma nu a fost exclus din PNL, ci a fost menținut și chiar promovat.

„Dar, hei, eram în plină campanie electorală pentru președinție (…). Nu putea nimeni lăsa știrea despre un condamnat penal (…) să strice marșul spre glorie al domnului Iohannis. (…) Dacă Thuma nu a fost dat afară din PNL în 2014, dacă Thuma a continuat să ocupe funcții politice importante în acel partid (…) înseamnă că PNL-ului i-a plăcut de Hubert Thuma, că și l-a asumat.”

De Hillerin amintește că eticheta de „penal” nu este de acum, ci exista de ani de zile.

„Thuma n-a devenit “penal” de când e opozantul lui Bolojan, Thuma n-are un CV dubios doar de luni încoace.”

Jurnalistul amintește că Hubert Thuma se află în conducerea partidului și chiar în echipa lui Ilie Bolojan:

„Thuma este vicepreședinte al PNL în chiar echipa lui Bolojan. E acolo, pe același palier cu Muraru, Birta, Știrbu, Falcă”.

