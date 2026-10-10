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Diana Buzoianu dă conducerea ANM pe mâna Parchetului, după ce a descoperit achiziții de parfumuri, sutiene și produse de lux în valoare de zeci de mii de lei, în ultimii doi ani

Diana Buzoianu dă conducerea ANM pe mâna Parchetului, după ce a descoperit achiziții de parfumuri, sutiene și produse de lux în valoare de zeci de mii de lei, în ultimii doi ani
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Diana Buzoianu anunță că va trimite la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție raportul Corpului de control privind achizițiile realizate cu cardurile oficiale ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Potrivit verificărilor prezentate de Buzoianu, în 2025 și 2026 au fost cumpărate din bugetul instituției articole vestimentare și accesorii de lux, parfumuri, produse cosmetice, odorizante de cameră și decorațiuni. Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM și avertizează că, în lipsa acesteia, va analiza căile legale pentru a lua măsuri.

Parfumuri de peste 130.000 de lei și articole vestimentare de lux

Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu susține că cinci carduri ale ANM au fost folosite pentru achiziționarea unor bunuri care nu ar fi trebuit cumpărate din bani publici, printre care lenjerie intimă, poșete, haine de lux, parfumuri și produse de machiaj.

Pentru anul 2025, exemplele prezentate de ministru din raportul Corpului de control includ:

  • 85.290 de lei pentru articole vestimentare și accesorii de lux;
  •  119.750 de lei pentru parfumuri;
  • 11.666 de lei pentru produse cosmetice;
  • 38.687 de lei pentru odorizante de cameră;
  • 30.052 de lei pentru decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie;
  • 11.545 de lei pentru trei ceasuri inteligente și accesorii;
  •  9.350 de lei pentru două aranjamente florale;
  •  6.381 de lei pentru două ghivece ornamentale.

Pentru 2026, Buzoianu a menționat achiziții de articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 103.143 de lei, alte articole vestimentare de 8.742 de lei, parfumuri de 12.619 lei, produse cosmetice de 14.216 lei și odorizante de cameră de 4.311 lei.

Diana Buzoianu cere demisia conducerii ANM

„Nu, nu e o glumă. E parte din ce a descoperit corpul control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat acum câteva săptămâni”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministrul a criticat modul în care ar fi fost folosiți banii publici și a cerut conducerii instituției să își asume responsabilitatea.

Buzoianu a anunțat că raportul Corpului de control va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru ca aspectele constatate să poată fi analizate de organele judiciare.

Vom trimite acest raport la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Am primit mai multe sesizări care au stat la baza cererii de a fi realizat acest control în cadrul ANM, dar nu mi-aș fi putut imagina niciodată că asemenea aberații și o asemenea bătaie de joc pe banii publici ar putea fi descoperită în urma oricărui control.
În aceste condiții, având în vedere că aceste aspecte sunt doar o mică parte din descoperirile corpului de control, în orice stat normal conducerea ANM ar trebui să își dea astăzi demisia.
Dacă acest lucru nu se va întâmpla, luni vom convoca de urgență o ședință cu echipa juridică din Ministerul Mediului pentru a analiza toate căile legale pe care le putem urma”, a scris Buzoianu.
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