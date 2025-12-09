Diana Buzoianu avertizează că va lua măsuri mâine după prezentarea raportului Corpului de Control: „S-au petrecut lucruri prin încălcarea legii”

Diana Buzoianu anunțat că miercuri 10 decembrie va prezenta concluziile preliminare din raportul Corpului de Control și va lua măsuri cu privire la cei responsabili în criza apei din Prahova și Dâmbovița. Aceasta a continuat să dea vina pe autoritățile locale pe care le acuză de faptul că nu au făcut rezerve de apă și nu au înștiințat ministerul Mediului de situația de la Paltinu.

„Mâine vom avea concluziile Corpului de Control și vom lua măsuri. În baza raportului Corpului de Control voi lua deciziile. Altfel toți dintre cei vinovați se vor martiriza. Reprezentanții din subordinea autorităților de la nivel local au spus că nu au transmis informații către minister.

„Nu au făcut rezerve de apă, nu au comunicat apariția acestui incident. S-au petrecut lucruri acolo inclusiv cu încălcarea legii”, a menționat Diana Buzoianu pentru Antena 3.

Aceasta a adăugat că raportul Corpului de Control va fi făcut public, doar atunci când este finalizat. Ministrul va prezenta miercuri doar concluziile preliminare.

„Vom prezenta raportul Corpului de Control, dar raportul final va fi făcut public”, a precizat Buzoianu.

Ministrul Mediului a subliniat că autoritățile locale „se victimizează”, după ce au acuzat că ar fi fost ținta presiunilor de la nivel înalt.

„Când am încercat să pun o simplă întrebare despre apa potabilă și apă menajeră, operatorul a spus că am pus presiune pe ei.

Observ o politizare. Când pun două întrebări simple se victimează”, a mai transmis Buzoianu.

