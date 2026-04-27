Diana Șoșoacă află mâine dacă rămâne fără imunitate. Parlamentul European urmează să voteze ancehta Parchetului General din România

Parlamentul European va vota, marți, 28 aprilie, cererea Parchetului General de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă, conform agendei oficiale a instituției. Lidera SOS Români e acuzată de negarea Holocaustului și propagandă legionară.

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) din Parlamentul European a votat, în urmă cu o săptămână, cererea de ridicare a imunității europarlamentarei cu 17 voturi pentru, zero voturi contra și o abținere.

Ce acuzații i se aduc Dianei Șoșoacă

Solicitarea de ridicare a imunității a fost formulată de Parchetul General din România. Șoșoacă este anchetată pentru 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, promovarea cultului unor persoane condamnate pentru crime de răzobi și negarea Holocaustului.

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod Penal

