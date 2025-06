Diplomatul Lazăr Comănescu s-a întâlnit în RUSIA cu Serghei Lavrov pentru întărirea cooperării economice în regiunea Mării Negre

Diplomatul român Lazăr Comănescu a avut o întâlnire cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în marja celui de-al 28-lea Forum Economic Internațional de la Sankt Petersburg, cu scopul declarat de a promova cooperarea economică a statelor din regiunea Mării Negre.

Fost ministru de Externe al Romaniei a postat fotografii pe contul său de X și a calificat drept ”fructuos” dialogul.

Meeting FM Sergey Lavrov of 🇷🇺in St Petersburg ( 20June 2025). Good exchange of views on BSEC’s role in promoting economic cooperation in the Black Sea region and ways towards enhancing the Organization’s contribution to this endeavor. pic.twitter.com/e9D6odXScp

