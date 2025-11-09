Directorul BBC demisionează din funcție după ce postul a falsificat declarațiile lui Donald Trump

The Telegraph a dezvăluit cum în documentarul BBC referitor la evenimentele din zona Capitoliului, din 6 ianuarie 2021, BBC pur și simplu a editat declarația lui Donald Trump, lipind două propoziții la o distanță de câteva minute, doar ca să lase impresia publicului că președintele SUA îndemna protestatarii la atacarea Congresului SUA.
O verificare independentă a documentarului BBC a arătat că discursul real al lui Donald Trump arăta exact contrariul.
Editările pe discursul lui Donald Trump nu au fost singurele nereguli stridente din documentarul difuzat de BBC. În ciuda rapoartelor primite, conducerea BBC a ascuns mult timp situația.
Directorul general al BBC, Tim Davie, a demisionat în contextul unui scandal legat de falsificarea discursului lui Trump.
În această seară, directorul general al BBC, Tim Davie, și directorul general al News, Deborah Turness, au anunțat că demisionat din funcții în urma criticilor conform cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al președintelui american Donald Trump.
