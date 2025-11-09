Paradoxul imigrației: Alegătorii de dreapta din Marea Britanie sunt mai anti-imigranți decât susținătorii lui Trump, arată un sondaj

Potrivit unui sondaj, britanicii de dreapta sunt mai radicali pe tema imigrației și diversității rasiale decât sunt republicanii din mișcarea „MAGA” a lui Trump. Sondajul indică că și britanicii de stânga tind să fie mai anti-imigrație decât democrații americani.

Pare greu de crezut într-o țară cu 2 milioane de indieni, 355.000 de arabi, 2,4 milioane de africani, 2,2 milioane de est-europeni și 1,6 milioane de pakistanezi. Confesional, 31 de milioane de britanici sunt creștini, 25 milioane nu sunt religioși, 4 milioane (6% din populația Marii Britanii) sunt de religie islamică, 290.000 sunt budiști și 1 milion sunt hinduși, arată Recensământul efectuat în 2021.

Motivele pentru care britanicii sunt mai rasiști și anti-imigrație decât americanii

Însă, mulți britanici nativi susțin că rata criminalității este în creștere și aruncă vina pe imigranți. Rata criminalității în Regatul Unit este de 72 la 1.000 de persoane în septembrie 2025, excluzând Scoția. Rata generală a criminalității în Regatul Unit a înregistrat o creștere de 2,1% față de perioada anterioară care s-a încheiat în septembrie 2024, potrivit Crime Rate.

Alți conservatori îi consideră pe imigranți drept principalii vinovați pentru creșterea șomajului în rândul tinerilor britanici nativi. Părerile sunt împărțite între tabere. Dacă tabăra conservatoare aruncă vina pe imigranți pentru situația economică precară în care se află Marea Britanie, tabăra laburistă spune că „bogații” sunt vinovați și ar mai trebui taxați. Până la un milion de imigranți ilegali fără drept de muncă au locuit în Marea Britanie, în 2017, potrivit Pew Research Center.

În ciuda nivelului ridicat de polarizare din politica americană între republicanii conservatori de dreapta și democrații progresiști de stânga, multiculturalismul a devenit înrădăcinat în Statele Unite pe o perioadă mai îndelungată decât în ​​Marea Britanie, scrie Financial Times.

Infracțiunile motivate de ură sunt în creștere

BBC raportează că numărul infracțiunilor motivate de ură înregistrate de poliția din Anglia și Țara Galilor a crescut pentru prima dată în ultimii trei ani. Cele mai multe infracțiuni de ură sunt motivate de rasă și religie, arată statisticile Ministerului de Interne.

Au fost raportate 115.990 de infracțiuni motivate de ură în 2025, în creștere cu 2% față de 113.166 în anul precedent. Infracțiunile motivate de ură religioasă îndreptate împotriva musulmanilor au crescut cu 19%, iar cele motivate de ură religioasă îndreptate împotriva evreilor a scăzut cu 18%.

Britanicii conservatori dau vina pe imigranți pentru criminalitatea crescută

Pe de altă parte, s-a înregistrat o creștere a numărului de atacuri cu acid, comise de cele mai multe ori de cetățeni pakistanezi. The Conversation. Au fost raportate 710 atacuri cu acid în 2022 (o creștere de 70%) de după pandemia de COVID. Femeile au fost mai predispuse să fie victime ale unui atac cu acid decât bărbații.

BBC a publicat în 2024 un articol care raporta că „la fiecare oră are loc un viol în LONDRA”. Peste 8.800 de incidente de viol au fost raportate Poliției Metropolitane în 2023: o medie de 24 pe zi. Din cauza știrilor apărute în presa britanică despre „un imigrant a violat o femeie într-un club” sau un „un imigrant a violat o femeie într-un parc”, britanicii conservatori tind să dea vina pe imigranți pentru criminalitatea în creștere din Regatul Unit.

Office for National Statistics raportează o creștere a ratei criminalității, manifestată prin incidentele de furt, jaf, daune materiale, fraudă, utilizare abuzivă a computerului și violență cu sau fără vătămări corporale. În sondajul YE din martie 2025 au fost estimate 9,4 milioane de incidente de infracțiuni potrivit Crime Surveyfor England & Wales, reprezentând o creștere de 7% față de sondajul YE din martie 2024 (8,8 milioane de incidente).

Britanicii care postează comentarii rasiste riscă să fie arestați

Însă, în Marea Britanie, autoritățile pedepsesc dur persoanele care comit infracțiuni motivate de ură. Potrivit StopHateUk, cetățenii britanici riscă să fie condamnați chiar și la 4 ani de închisoare pentru „incitare la ură rasială și religioasă”, așa cum a pățit un bărbat după ce a postat un videoclip pe Instagram.

Un alt bărbat a fost găsit vinovat de „mesaje jignitoare” la adresa unei religii și condamnat la 12 săptămâni de închisoare. Un alt bărbat a fost găsit vinovat pentru „mesaje rasiste” după ce a postat videoclipuri cu amenințări la adresa unor membri ai comunităților pakistaneze și musulmane. El a fost condamnat la 20 de luni de închisoare și a primit un ordin de restricție de 5 ani, prin care i s-a interzis să își șteargă istoricul de internet. Anul trecut, un clip în care o polițistă îl aresta pe un bărbat pentru mesaje ofensatoare postate pe Facebook s-a viralizat pe internet, provocând reacții în lanț din partea comentatorilor care susțin că gradul libertății de exprimare în mediul online din Marea Britanie s-a diminuat drastic.

În SUA, Primul Amendament al Constituției oferă o protecție întărită dreptului cetățenilor la libertatea de exprimare. Comentariile nu sunt tratate ca „infracțiuni motivate de ură” câtă vreme nu sunt amenințări imediate cu acte violente. Însă, legile federale americane interzic discriminarea pe baza originii naționale, rasei, culorii, religiei, dizabilității, sexului și statutului familial al unei persoane.

Totuși, britanicii sunt mai toleranți cu avortul și căsătoriile LGBT decât americanii

Pe de altă parte, conservatorii americani se opun avortului și căsătoriei între persoane de același sex spre deosebire de britanici. Principalul factor în SUA: impactul mai mare al religiei creștine în cultura politică americană. În Marea Britanie, drepturile transsexualilor nu sunt contestate ca-n SUA pentru că homofobia din rândul conservatorilor britanici nu are rădăcini religioase.

În privința birocrației și implicării statului în economie și în viețile private ale cetățenilor, susținătorii lui Trump sunt mai dornici să reducă intervenția guvernului decât conservatorii de extrema dreaptă din Marea Britanie de astăzi, scrie Financial Times.

În plus, britanicii sunt mai dispuși să accepte fenomenul supravegherii în masă decât americanii. Din iulie 2025, britanicii pot naviga pe rețelele de socializare numai pe bază de selfie sau carte de identitate (pentru atestarea vârstei), fie cu VPN.

Citește despre: O nouă lege de verificarea vârstei nu le mai permite britanicilor să navigheze pe internet fără cartea de identitate, scanare facială sau VPN

Sursa Foto: Mediafax Foto/ Envato

Autorul recomandă: Marea Britanie anunță o nouă reformă în domeniul migrației. Ce măsuri va lua Londra