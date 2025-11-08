Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îi face un cadou uriaș lui Viktor Orban și îl scutește de sancțiunile impuse Rusiei

08 nov. 2025, 08:07, Știri externe
Întâlnirea dintre Viktor Orban și Donald Trump este a șasea dintre cei doi și a doua la Casa Albă după mai bine de 6 ani. Nu a fost vorba doar despre întrevederea dintre Orban și Trump. Au avut loc discuții și la nivel interministerial pe teme ce țin de interesele economice, militare și culturale al Ungariei, la care au participat miniștri și reprezentanți ai mediului de afaceri. Cu ocazia acestei întâlniri, Ungaria a reușit să obțină o scutire de la sancțiunile impuse de Statele Unite asupra celor mai mari companii energetice din Rusia, Lukoil și Rosneft.

Efectele sancțiunilor americane se resimt deja pe plan global. Principalii cumpărători de țiței rusesc, China, India și Turcia au adoptat o atitudine mai precaută față de importurile din Rusia, în timp ce Germania și Ungaria au fost exceptate temporar de la aplicarea acestor măsuri.

Viktor Orban – scutit de la sancțiunile rusești

Întrebat de un reporter la întâlnirea de la Casa Albă de vineri, Donald Trump a spus că va discuta problema sancțiunilor cu premierul maghiar, din moment ce Ungaria are probleme cu aprovizionarea.  Petrolul rusesc a fost principala problemă pe agenda premierului maghiar, deoarece a vizat direct economia țării, a afirmat Orban. Ungaria „este aprovizionată prin conducte. Conductele nu reprezintă o problemă ideologică sau politică. Este o realitate fizică pentru că nu avem porturi pentru aprovizionare”.

Săptămâna trecută, Viktor Orban a cerut o scutire de la sancțiunile impuse petrolului rusesc, dar Donald Trump i-a refuzat inițial cererea – „E prietenul meu, dar va trebui să spun «Nu!»”.

Într-o conferință susținută cu presa din Ungaria după întâlnirea cu președintele american, Orban a spus că „primul și cel mai important lucru este că am reușit să protejăm reducerea costurilor utilităților. Așadar, Ungaria va continua să aibă cele mai mici prețuri la energie din Europa”.

„Am creat toate premisele necesare pentru aceasta, ceea ce înseamnă în mod specific că, în cazul conductei Turkish Stream și al conductei Drujba, am primit o scutire completă de sancțiuni. Nu există sancțiuni care ar limita sau ar scumpi furnizarea de gaze către Ungaria. Aceasta este o scutire generală și nelimitată”. […] „O conductă care aduce gazul din sud, cealaltă care aduce petrolul din est – aceste sancțiuni [impuse de Statele Unite asupra produselor energetice din Rusia] nu vor fi aplicate acestor două conducte”, a menționat Viktor Orban în conferința de presă după discuția cu Trump.

Petrol și gaze din Rusia, energie nucleară din Statele Unite

Péter Szijjártó, ministrul de externe al Ungariei, a precizat într-un comunicat, înainte de întâlnirea de la Washington, că Ungaria și Statele Unite vor semna un acord nuclear interguvernamental. Pentru prima dată în istoria energetică a Ungariei, aceasta va achiziționa combustibil nuclear de la SUA, dar și GPL de până la 600 de milioane de dolari. Partea maghiară a semnat și o scrisoare de intenție pentru achiziția a 10 reactoare nucleare modulare mici.

„Am convenit asupra aspectelor legate de cooperarea nucleară. Am convenit că Westinghouse se va implica în industria energiei nucleare din Ungaria”, a spus Viktor Orban.  „America nu a fost niciodată implicată în industria energiei nucleare a Ungariei. Acum se va întâmpla”.

„În al doilea rând, există aceste mici reactoare nucleare modulare, care reprezintă o tehnologie complet nouă în istoria energiei și în care americanii au tehnologie avansată. Am decis să introducem tehnologia americană în Ungaria”, a declarat premierul maghiar. Mai mult, ️SUA vor ridica complet sancțiunile împotriva construcției centralei nucleare „Paks-2” din Ungaria, proiect al Rosatom. „Un obstacol important în calea cooperării în domeniul energiei nucleare a fost faptul că administrația Biden a impus anterior sancțiuni asupra construcției centralei nucleare maghiare Paks II”, a menționat Orban.

