Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”

09 sept. 2025, 14:36, Știri politice
„Stabilitatea noastră este și stabilitatea voastră, pacea noastră este și pacea voastră”. Așa și-a început discursul din Parlamentul European, Maia Sandu, care a spus „povestea Moldovei”, din punctul zero al democrației. În plenara de la Strasbourg, președinta Moldovei a primit aplauze, îmbrățișări și …o strigătură. 

Președinta Moldovei a transmis un „avertisment” din plenul legislativului european. „Pacea noastră este și pacea europeană”, a spus Maia Sandu, care și-a concentrat pe alegerile parlamentare din septembrie,

În opinia sa, rezultatul acestui scrutin va arata „dacă ne consolidam ca democrație stabilă pe calea către aderarea la UE, dacă suntem un vecin sigur pentru Ucraina și un furnizor de securitate pentru Uniune, sau dacă Rusia ne destabilizează, ne îndepărtează de Europa și ne transformă într-o amenințare la granița de sud-vest a Ucrainei și granița de est a Europei”.

Maia Sandu a făcut o analiză a statelor care nu erau „pe deplin desăvârșite” în momentul aderării la Uniunea Europeană, ci erau democrații care „au luptat cu dictaturi, au depășit greutăți economice și nici unul dintre state n-a făcut asta de unul singur”.

Despre România, a spus că mai avea „încă mult de făcut”.

„Au urmat România și Bulgaria la mai puțin de 20 de ani după ce au scăpat de trecutul socialist. Mai aveau încă mult de făcut la momentul acela, dar aderarea le-a conferit stabilitate și spațiu de dezvoltare. Croația, care era marcată de război, a găsit pace și securitate în această familie. Iar astăzi, Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest bat la ușă. Dovadă vie că proiectul european prosperă, încă crește și încă asigură protecție”, a spus Maia Sandu.

Aceasta a cerut protecția „unor democrații fragile”, cum sunt Moldova și Ucraina.

„Această Uniune nu este despre perfecțiune, ci despre protecție. Protecția unor democrații fragile până când devin puternice. Și așa ar trebui să fie și astăzi. Deoarece democrația nu e ceva ce se întâmplă automat, ci vine după greutăți și după sacrificii. Și mai ales vine cu sprijin din partea prietenilor. Aceasta este lecția Moldovei. Și este și avertismentul pe care îl lansează Moldova: dacă democrația noastră nu poate fi protejată, atunci nicio democrație din Europa nu este în siguranță. În ultimii 30 de ani, Moldova a construit o democrație vie. Fragilă, da, dar una care rezistă”, a mai spus Maia Sandu.

„Moldova e poligonul de testare al Rusiei, dar ținta este Europa”

Președinta a amintit că Moldova a supraviețuit unui conflict separatist alimentat de Rusia, unui colaps economic, unui șantaj energetic, unor embargouri comerciale, până și unei fraude bancare care a scuturat statul din temelii, dar nu l-a putut doborî.

„Rusia și-a dezlănțuit tot arsenalul de atacuri hibride împotriva noastră. Alegerile sunt câmpul de bătălie. Anul trecut, la alegerile prezidențiale și la referendum, nivelul de ingerință a fost fără precedent, dar democrația a rezistat, iar moldovenii n-au cedat. Printr-un vot real, au învins atacurile politice ale Kremlinului, iar instituțiile au fost alături de ei”.

Maia Sandu a acuzat Kremlinul că vrea să transforme Moldova într-o „platformă de lansare pentru atacuri hibride împotriva Uniunii Europene”.

„Astăzi, ne confruntăm cu un război hibrid la o scară nemaivăzută. Înainte de invazia Ucrainei, obiectivul Kremlinului este clar să pună mâna pe Moldova prin inginerie electorală, să o folosească împotriva Ucrainei și să facă din noi o platformă de lansare pentru atacuri hibride împotriva Uniunii Europene. De aceea, aceste alegeri sunt deosebit de importante. Apărând alegerile, protejăm nu doar Moldova, ci și securitatea și stabilitatea în regiune”, a mai spus ea.

„Moldavia is Romania”

Roberta Metsola și-a arătat nivelul de afecțiune pentru Maia Sandu, printr-o îmbrățișare generoasă, la finalul discursului.

De altfel, președinta Parlamentului European a avut numai cuvinte de laudă la adresa Maiei Sandu, pe care a numit-o „o inspirație”.

„Dragă Maia, ai fost o prietenă valoroasă pentru Parlamentul European. Suntem adânc impresionați de curajul tău. Eforturile tale neobosite au dus Moldova pe calea europeană. Ești o inspirație pentru noi. Acest Parlament te sprijină ferm”, i-a transmis Metsola.

Momentul de afecțiune a fost întrerupt de un strigăt pe fundal, urmat de huiduielile sălii. Diana Șoșoacă, europarlamentarul român, care a transmis pe live discursul președintei i-a strigat acesteia:

„Moldavia is Romania, madam Maia Sandu”.

Republica Moldova este în plină campanie electorală, iar scrutinul parlamentar, din 28 septembrie, va decide parcursul european al țării.

