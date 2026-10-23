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Gigi Becali, mărturisire neașteptată despre microfoanele din casă. Ce a făcut latifundiarul din Pipera când a descoperit că e ascultat

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Gigi Becali a dezvăluit la un post de televiziune că a fost monitorizat de SRI după ce i se montaseră microfoane în casă. Când a descoperit, a mers la șeful instituției, de atunci, Radu Timofte, și i-a cerut explicații. Mărturisirea omului de afaceri a venit în contextul discuțiilor legate de dosarul lui Călin Georgescu, acuzat că a încercat să descopere dacă i s-au pus microfoane în vila sa din Mogoșoaia.

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”Am avut microfoane acum 20 de ani”

În urmă cu aproape 20 de ani, Gigi Becali a mers la biroul directorului SRI, Radu Timofte, să-l întrebe de ce este înregistrat. Asta, după ce descoperise că are microfoane instalate în casă.

Am avut acum vreo 20 de ani pe la birou și era Timofte, Dumnezeu să-l ierte. M-am urcat în mașină, m-am dus la el la birou, am zis că vreau să vorbesc cu Timofte. A zis, da, să urce. Da, domnule Becali? Pentru ce mă ascultați voi pe mine? Pentru ce îmi puneți microfoane? Că a venit cineva cu aparat și a văzut. Și a zis, bine dom’ Becali, haideți că spun. A chemat doi băieți, au venit doi băieți, au văzut ce are, ce nu are.”, a declarat Gigi Becali, la România TV.

Gigi Becali, despre cazul lui Călin Georgescu

Omul de afaceri crede că nu se dorește ca Georgescu să plece din România, pentru că în afara țării ar putea devini mult prea puternic.

”Pe Georgescu nu-l doboară ei, că nu au avut ei atâta putere încât să anuleze alegeri, sunt prea mici, sunt zero barat. De Georgescu le e frică să-i dea drumul, că dacă cumva pleacă în străinătate? Dacă ar scăpa de el, l-ar lăsa să plece, numai că ei se gândesc în felul următor: Georgescu dacă pleacă în străinătate, el comandă de acolo. El își face partid de acolo, poți să-l condamni, că nu vine, n-ai nicio treabă. Și e mai periculos din străinătate decât din România. De aia îl țin, dar cât o să-l țină, nu știu. Că a distrus microfoanele. Păi în casa mea, mi-ai pus microfoane, le distrug. Sunt proprietar în casa mea.”, a declarat deputatul neafiliat.

Călin Georgescu, în continuare, în arest preventiv

Fostul candidat la Preşedinţie, Călin Georgescu, rămâne în arest preventiv în dosarul de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, a decis vineri un complet de divergenţă al Curţii de Apel Bucureşti. Acesta a acceptat contestaţia procurorilor la decizia Tribunalului Bucureşti din 13 octombrie conform căreia urma să fie plasat în arest la domiciliu.

Decizia a fost pronunțată după ce cei doi magistrați din completul Curții de Apel București nu au reușit să ajungă la o soluție comună privind măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu. În aceste condiții, a fost necesară constituirea unui complet de divergență, prin participarea unui al treilea judecător.

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