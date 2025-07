Primarul Timișoarei i-a luat apărarea fostului președinte ANPC, Cristian Popescu Piedone.

Dominic Fritz (USR) explică că și persoanele care au încălcat legea au dreptul la demnitate și la viața privată.

„Iată că sunt obligat moral să-l apăr pe Cristian Popescu Piedone. Și o fac ca să amintesc că inclusiv corupții și criminalii au drepturi, pentru că așa funcționează statul de drept. Din dosarul penal pentru corupție, procurorii au scurs în presă certurile lui cu nevasta. Ce legătură are asta cu faptele lui Piedone, suspectat că a regizat controale favorabile în hotelurile prietenilor? Niciuna. Statul de drept nu se apără cu cancanuri din dosare scurse „pe surse”. ”

Edilul anunță că va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii pentru scurgerea stenogramelor din dosarul DNA al lui Piedone în presă.

„Justiția se face în instanță, nu la televizor sau pe rețelele de socializare.Când ajungem să acceptăm umilirea publică doar pentru că „nu ne place de om”, ne îndepărtăm exact de principiile pentru care luptăm: lege egală pentru toți, respect pentru viața privată și demnitatea fiecărui om. Altfel, nu suntem mai buni decât Piedone. Noi vom sesiza CSM acum și de fiecare dată când drepturile sunt încălcate în procesul de justiție tocmai de puterea chemată să le apere.”

Piedone: „Mă voi apăra”

„Mă voi apăra și, cu ocazia asta, îi voi apăra și pe aceia care nu se pot apăra. Mie mi s-a încălcat dreptul la demnitate, la viață privată și dreptul de a fi OM.

Toate lucrurile urâte pe care le-am scos la suprafață, cu ajutorul colegilor mei de la ANPC și din instituțiile cu care am colaborat, există și vor continua să existe atâta timp cât legea nu se va schimba în favoarea consumatorului. N-am pus eu gândacii în bucătării, nu am țesut eu pânzele de păianjen și nu am pus eu mâncarea alterată în farfuriile oamenilor. Toate acestea există și chiar cu ajutorul acestui stat care, astăzi, mă acuză pe mine că fac circ.

Sunt acuzat de «panem et circenses»( a da panem et circenses, a oferi oamenilor pomeni neînsemnate, de care nu au nevoie, pentru a le distrage atenția de la problemele lor reale).

Hm! Este interesant cum călăii încep să semene cu «victimele»! Ai putea spune chiar că vorbim de a doua față a aceluiași personaj”, mai spune Piedone.

Sursa Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Autorul recomandă: Reacția lui Piedone, după ce a fost demis de la șefia ANPC: Degetul mulțimii e îndreptat spre mine, a doua oară, pentru că așa spune statul