Poliția Republicii Moldova a informat că, în urma verificărilor efectuate, pe un teren din apropierea satului Colonița, de lângă municipiul Chișinău, au fost depistate unele fragmente care ar putea proveni de la o dronă.

„La fața locului sunt, în acest moment, experții Secției tehnico-explozive a Poliției, care efectuează verificările necesare și examinează fragmentele depistate. Zona a fost securizată, iar circumstanțele urmează a fi stabilite. Poliția continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.“, au transmis polițiștii din Moldova pe rețelele de socializare.

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Potrivit sursei citate, la fața locului, au fost depistate și alte componente, inclusiv motorul, în raza de aproximativ 100 de metri de locul producerii deflagrației.

„Serviciile specializate continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Serviciile specializate activează la fața locului și întreprind toate măsurile necesare pentru securizarea zonei, examinarea fragmentelor depistate, inclusiv a locului în care s-a produs deflagrația, precum și stabilirea tuturor circumstanțelor.“, se mai arată în mesajele publicate pe pagina de Facebook a Poliției din Republica Moldova.

Reamintim că în zorii zilei de vineri, în jurul orei 04:20, o bubuitură puternică i-a trezit pe locuitorii satului Colonița de lângă Chișinău. Poliția Republicii Moldova anunță că a recepționat mai multe apeluri de la cetățeni speriați pentru că au auzit o explozie în zona de sud-vest a satului Colonița, spre direcția Tohatin.