Stațiunea Bukovel din regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk găzduiește, în perioada 18-20 septembrie, Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Liderii europeni sosiți la eveniment au fost primiți vineri de președintele Volodimir Zelenski și Prima Doamnă a Ukrainei, Olena Zelenska.

Noua inițiativă își propune să creeze un element suplimentar de interacțiune la nivelul UE. Domeniile cheie de cooperare includ securitatea, energia, extinderea logisticii, legăturile economice transfrontaliere și sprijinul pentru comunități.

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„Sunt încântat să îi întâmpin pe liderii și reprezentanții Grupului celor Opt state carpatice în regiunea ucraineană din apropierea Carpaților.“, a scris Zelenski pe rețelele de socializare. „Astăzi, pentru prima dată aici, în Ucraina, în această parte a Carpaților, are loc un summit care reunește toate statele, regiunile și comunitățile carpatice din țările noastre. Lansăm un nou format, C8 – Grupul celor Opt state carpatice, care ne unește pe noi și pe vecinii noștri din Europa: România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria, Ungaria și, bineînțeles, Uniunea Europeană în ansamblu.

Acesta este un început important al unui proces care trebuie să apropie și mai mult țările noastre și să creeze, la nivelul UE, un alt element puternic de cooperare: securitate, energie, o extindere semnificativă a logisticii și a cooperării economice transfrontaliere, precum și un sprijin substanțial pentru comunitățile noastre.”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

Evenimentul are loc în stațiunea de schi Bukovel, situată în vestul regiunii Ivano-Frankivsk, în perioada 18-20 septembrie, reunind lideri naționali, precum și reprezentanți ai instituțiilor UE și ai mediului de afaceri.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, președintele sârb Aleksandar Vučić și președintele român Nicușor Dan se numără printre participanții la summit.

Se aștepta ca și prim-ministrul slovac Robert Fico să participe, dar acesta și-a anulat vizita din cauza unei indispoziții, iar ministrul slovac de Interne, Matus Sutaj-Estok, a fost trimis să reprezinte țara sa în locul său, după cum a aflat Kyiv Independent de la Biroul Prezidențial al Ucrainei.

La eveniment participă și reprezentanți ai altor țări membre — Cehia, Ungaria și Austria.

În discursul său de deschidere, Zelenski a subliniat legăturile esențiale din domeniul energetic și comercial care unesc țările din regiunea Carpaților.

„Ne dorim o Europă unită, o Europă cu o politică regională puternică. Iar aici, în Carpați, avem numeroase sarcini concrete care necesită o coordonare constantă”, a afirmat Zelenski.

Prin această colaborare, țările trebuie să consolideze și să modernizeze transporturile și logistica, să dezvolte infrastructura energetică, să atragă mai multe investiții și să îmbunătățească mobilitatea atât a mărfurilor, cât și a aprovizionărilor din domeniul apărării, a adăugat el.

Prim-ministrul Ucrainei, Serhii Koretskyi, președintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk, și ministrul Culturii, Tetiana Berezhna, alături de alți înalți oficiali ucraineni și străini, sunt așteptați să participe la evenimentele din acest weekend.

Zelenski a anunțat pentru prima dată inițiativa carpatică în luna august, prezentând-o ca un forum de cooperare economică și umanitară transfrontalieră chiar și cu acei parteneri care nu sunt dispuși să furnizeze arme Ucrainei. Unele guverne din cadrul grupului, și anume Slovacia și Ungaria, refuză să furnizeze arme Kievului.