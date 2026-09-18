Prima pagină » Știri externe » Summitul pentru Integrare Carpatică. Zelenski i-a primit pe liderii europeni în stațiunea de schi Bukovel din Ucraina. De ce și-a anulat premierul slovac, Robert Fico, vizita

Summitul pentru Integrare Carpatică. Zelenski i-a primit pe liderii europeni în stațiunea de schi Bukovel din Ucraina. De ce și-a anulat premierul slovac, Robert Fico, vizita

Melania Agiu
Summitul pentru Integrare Carpatică. Zelenski i-a primit pe liderii europeni în stațiunea de schi Bukovel din Ucraina. De ce și-a anulat premierul slovac, Robert Fico, vizita
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Stațiunea Bukovel din regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk găzduiește, în perioada 18-20 septembrie, Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Liderii europeni sosiți la eveniment au fost primiți vineri de președintele Volodimir Zelenski și Prima Doamnă a Ukrainei, Olena Zelenska.

Noua inițiativă își propune să creeze un element suplimentar de interacțiune la nivelul UE. Domeniile cheie de cooperare includ securitatea, energia, extinderea logisticii, legăturile economice transfrontaliere și sprijinul pentru comunități.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Sunt încântat să îi întâmpin pe liderii și reprezentanții Grupului celor Opt state carpatice în regiunea ucraineană din apropierea Carpaților.“, a scris Zelenski pe rețelele de socializare.

„Astăzi, pentru prima dată aici, în Ucraina, în această parte a Carpaților, are loc un summit care reunește toate statele, regiunile și comunitățile carpatice din țările noastre. Lansăm un nou format, C8 – Grupul celor Opt state carpatice, care ne unește pe noi și pe vecinii noștri din Europa: România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria, Ungaria și, bineînțeles, Uniunea Europeană în ansamblu.

Acesta este un început important al unui proces care trebuie să apropie și mai mult țările noastre și să creeze, la nivelul UE, un alt element puternic de cooperare: securitate, energie, o extindere semnificativă a logisticii și a cooperării economice transfrontaliere, precum și un sprijin substanțial pentru comunitățile noastre.”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

Evenimentul are loc în stațiunea de schi Bukovel, situată în vestul regiunii Ivano-Frankivsk, în perioada 18-20 septembrie, reunind lideri naționali, precum și reprezentanți ai instituțiilor UE și ai mediului de afaceri.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, președintele sârb Aleksandar Vučić și președintele român Nicușor Dan se numără printre participanții la summit.

Se aștepta ca și prim-ministrul slovac Robert Fico să participe, dar acesta și-a anulat vizita din cauza unei indispoziții, iar ministrul slovac de Interne, Matus Sutaj-Estok, a fost trimis să reprezinte țara sa în locul său, după cum a aflat Kyiv Independent de la Biroul Prezidențial al Ucrainei.

La eveniment participă și reprezentanți ai altor țări membre — Cehia, Ungaria și Austria.

În discursul său de deschidere, Zelenski a subliniat legăturile esențiale din domeniul energetic și comercial care unesc țările din regiunea Carpaților.

„Ne dorim o Europă unită, o Europă cu o politică regională puternică. Iar aici, în Carpați, avem numeroase sarcini concrete care necesită o coordonare constantă”, a afirmat Zelenski.

Prin această colaborare, țările trebuie să consolideze și să modernizeze transporturile și logistica, să dezvolte infrastructura energetică, să atragă mai multe investiții și să îmbunătățească mobilitatea atât a mărfurilor, cât și a aprovizionărilor din domeniul apărării, a adăugat el.

Prim-ministrul Ucrainei, Serhii Koretskyi, președintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk, și ministrul Culturii, Tetiana Berezhna, alături de alți înalți oficiali ucraineni și străini, sunt așteptați să participe la evenimentele din acest weekend.

Zelenski a anunțat pentru prima dată inițiativa carpatică în luna august, prezentând-o ca un forum de cooperare economică și umanitară transfrontalieră chiar și cu acei parteneri care nu sunt dispuși să furnizeze arme Ucrainei. Unele guverne din cadrul grupului, și anume Slovacia și Ungaria, refuză să furnizeze arme Kievului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Atac armat într-o școală din Filipine. Un adolescent de 16 ani a împușcat mortal doi elevi, apoi s-a sinucis
13:45
Atac armat într-o școală din Filipine. Un adolescent de 16 ani a împușcat mortal doi elevi, apoi s-a sinucis
NEWS ALERT Fragmente care ar putea proveni de la o dronă au fost găsite lângă Chișinău, după o bubuitură puternică auzită în zori. Poliția din Moldova publică primele imagini
13:34
Fragmente care ar putea proveni de la o dronă au fost găsite lângă Chișinău, după o bubuitură puternică auzită în zori. Poliția din Moldova publică primele imagini
FLASH NEWS Fostul premier al Malaeziei își poate ispăși restul pedepsei în arest la domiciliu. Najib Razak a primit o „grațiere condiționată”
12:49
Fostul premier al Malaeziei își poate ispăși restul pedepsei în arest la domiciliu. Najib Razak a primit o „grațiere condiționată”
FLASH NEWS Ucraina primește încă 3,3 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru drone și rachete. Ce procent din pachetul de 90 de miliarde a fost achitat Kievului până acum
12:37
Ucraina primește încă 3,3 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru drone și rachete. Ce procent din pachetul de 90 de miliarde a fost achitat Kievului până acum
NEWS ALERT Alertă lângă Chișinău: O bubuitură puternică s-a auzit, în zori, în satul Colonița. Ce anunță Poliția din Republica Moldova
12:00
Alertă lângă Chișinău: O bubuitură puternică s-a auzit, în zori, în satul Colonița. Ce anunță Poliția din Republica Moldova
APĂRARE Arabia Saudită primește „undă verde” pentru 48 de F-35. SUA au aprobat un contract de 24,3 miliarde de dolari. Decizia finală se mută în Congres
11:31
Arabia Saudită primește „undă verde” pentru 48 de F-35. SUA au aprobat un contract de 24,3 miliarde de dolari. Decizia finală se mută în Congres
Mediafax
Guitar Meeting crește de la an la an: 1.200 de chitariști și publicul, la unison
Digi24
Ce așteaptă PSD de la Siegfried Mureșan: „Trebuie să răspundă la o întrebare fundamentală”
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Mihai Fifor, despre Băsescu și Bolojan: „Cei mai cumpliți ani pentru țara asta. Nea Ilie ne-a fezandat”
Click
Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Butonul din mașină pe care șoferii îl folosesc greșit. Ce se poate întâmpla dacă recircularea aerului rămâne activată prea mult
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Parfumul de 1,3 milioane de dolari. Cine a creat Shumukh și de ce are un preț atât de mare
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
FLASH NEWS Presa maghiară dă România ca exemplu. Noile reguli pentru trotinete, în centrul atenției în Ungaria
13:57
Presa maghiară dă România ca exemplu. Noile reguli pentru trotinete, în centrul atenției în Ungaria
ECONOMIE Curs valutar BNR, vineri, 18 septembrie 2026. Euro crește din nou, aurul se scumpește
13:45
Curs valutar BNR, vineri, 18 septembrie 2026. Euro crește din nou, aurul se scumpește
FLASH NEWS Fritz anunță că PNL, USR și UDMR sunt deschise la negocieri cu PSD pentru susținerea Guvernului Mureșan
13:42
Fritz anunță că PNL, USR și UDMR sunt deschise la negocieri cu PSD pentru susținerea Guvernului Mureșan
ULTIMA ORĂ Social-democrații îi solicită lui Siegfried Mureșan să prezinte planul pentru România înaintea negocierilor pentru voturile de învestitură
13:17
Social-democrații îi solicită lui Siegfried Mureșan să prezinte planul pentru România înaintea negocierilor pentru voturile de învestitură
FLASH NEWS Dominic Fritz îi sfidează pe jurnaliștii din Parlament, atunci când este întrebat despre premierul desemnat, Siegfried Mureșan
13:01
Dominic Fritz îi sfidează pe jurnaliștii din Parlament, atunci când este întrebat despre premierul desemnat, Siegfried Mureșan
INEDIT Vaticanul intră pentru prima dată în cursa pentru Oscar. Povestea impresionantă din spatele filmului „Green Lava”
12:57
Vaticanul intră pentru prima dată în cursa pentru Oscar. Povestea impresionantă din spatele filmului „Green Lava”

Cele mai noi

Trimite acest link pe