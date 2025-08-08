Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz: Propunerea noastră era să facem funeraliile, dar să nu declarăm în plus și doliu național. USR a procedat la fel ca 99,9% din populație

08 aug. 2025, 17:15, Știri politice
Dominic Fritz,  primarul Timișoarei, a declarat într-o conferință de presă că decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu a fost „corectă” și că 99,9% din populația țării a procedat la fel..

Pe 5 august 2025, când a decedat Ion Iliescu, Dominic Fritz și-a transmis condoleanțele, adăugând că „moartea lui Ion Iliescu este dureroasă pentru că a lăsat răni deschise” și a anunțat că „din respect pentru victimele de la Revoluția din 1989 și Mineriadele de la 1990-1991, USR nu va lua parte la funeralii”.

Fricțiuni în coaliție, între PSD vs USR

Dominic Fritz a raportat că numai în jur de 1.000 de oameni au fost prezenți, după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat că nu va mai participa la nicio ședință de coaliție guvernamentală dacă USR nu-și va revizui atitudinea și nu vor da dovadă de maturitate politică. Liderul USR a spus că partidul său nu s-a împotrivit organizării funeraliilor militare, ci împotriva decretării zilei de doliu național.

„Cred că decizia USR de a nu participa la funeralii a fost legitimă şi corectă. Am înţeles că doar vreo mie de oameni au participat. Asta înseamnă că USR, la fel ca 99,9% din populaţie, a ales să nu participe la aceste funeralii. Noi am acceptat, am luat act de decizia Guvernului de a declara şi doliu naţional. Propunerea noastră era să facem funeraliile, dar să nu declarăm în plus şi doliu naţional. Am luat act că Guvernul a decis aceasta, respectăm această decizie şi am respectat şi îi respectăm pe toţi cei care îşi doresc să-l onoreze pe fostul preşedinte Ion Iliescu. Dar vreau să spun foarte clar că dezbaterea care există în societate despre moştenirea complexă şi ambiguă a lui Ion Iliescu este o dezbatere legitimă, care trebuie respectată şi trebuie să respingem orice fel de încercare de a intimida, a ameninţa, a înjura oameni, inclusiv din USR, care au poziţii despre cum îl judecă ei pe Ion Iliescu”, a declarat, vineri, Dominic Fritz.

Dominic Fritz a transmis că membrii USR doresc să livreze reforme, să reducă din cheltuieli și privilegii și că dorește să coopereze în continuare cu partenerii de coaliție din PSD. Edilul a mai spus că înțelege că PSD este într-o perioadă de doliu.

„Avem cu toţii un interes să livrăm reforme importante, să reducem din cheltuieli, să tăiem din privilegii şi aştept să continuăm această muncă alături şi de colegii din PSD. (…) Înţeleg că acum pentru PSD este o perioadă de doliu, posibil dificil de gestionat inclusiv emoţional. (…) Românii aşteaptă de la noi, inclusiv votanţii PSD, să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi. (…) Eu sunt în contact cu toţi colegii din coaliţie şi cred că această coaliţie, chiar dacă este perioadă de vară, trebuie să facă treabă pentru români. Este o perioadă dificilă pentru toată ţara. Rănile care sunt deschise au consecinţe, reverberaţii reale şi acum, şi o vedem. Dar eu zic să ne întoarcem la o agenda clară de muncă”, a declarat Dominic Fritz.

În încheiere, Dominic Fritz a declarat că USR dorește să aibă un prefect, între alte județe, și în județul Timiș:

„Noi în coaliţie am stabilit unde vor fi prefecţii. Vizăm şi pentru judeţul Timiş”.

Manifestări ilegale în plină zi de doliu național

Ieri, după funeraliile lui Iliescu, câțiva protestatari au manifestat în Piața Universității, fluturând steaguri, intonând „Imnul Golanilor”, scandând „Cine a tras în noi, după 22” și „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat” împotriva fostului președinte și consumând șampanie. Aceștia au protestat împotriva decretării zilei de doliu național pentru memoria primului președinte post-decembrist.  Jandarmii au raportat că manifestul a fost organizat ilegal.

Tot în cursul zilei de ieri, Andrei Caramitru  a scris pe Facebook că a băut șampanie și a ascultat „Imnul Golanilor”.

„Să vă fie rușine vouă cu ‘doliu național’. Eu o să beau șampanie, o să pun imnul golanilor, și o să vă spun că NICIODATĂ noi și copiii și nepoții noștri nu vom uita, nu vom ierta, și vom face orice ca să scăpăm de voi”, a scris Caramitru pe pagina sa de Facebook.

Sorin Grindeanu a anunțat vineri că va convoca luni un Birou Permanent al PSD pentru a discuta situația tensionată din coaliție,  izbucnită din cauza refuzului USR de a participa la organizarea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu.

