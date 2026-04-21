Dominic Fritz vrea ca PSD să iasă complet din guvern: ”Să-și retragă toți oamenii, toate amantele și pilele”

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că se așteaptă la PSD să își asume până la capăt decizia de a-și retrage sprijinul pentru Ilie Bolojan și să își retraga toți oamenii din funcții, din utimii 35 de ani, ”toate amantele și pilele”.

Fritz: "Să-și asume PSD până la capăt că nu mai vor să guverneze"

Fritz a declarat că în cazul în care PSD va face un pas spre AUR în afara acestei guvernări, Partidul Social Democrat ar trebui să îți retragă miniștrii din funcții.

”Susținerea noastră pentru Ilie Bolojan nu vine dintr-un entuziasm de moment, ci este fundamentată pe lupta USR pentru reforma statului român și se bazează, de asemenea, pe munca miniștrilor USR care, în ultimele 10 luni, s-au luptat în ministerele pe care le conduc pentru o funcționare mai bună a instituțiilor publice și pentru un trai mai bun pentru români.

Pentru noi, aceste valori sunt mult mai importante decât presupuse poziții sau posturi, de care vedem că pare că se agață PSD. Dacă PSD va face un pas spre AUR și în afara acestei guvernări, ne așteptăm ca PSD să ducă această asumare până la capăt și să-și retragă toți oamenii, peste tot unde, în ultimii 35 de ani, și-au pus oameni în sinecuri politice — toate amantele, toate pilele. Calea este liberă: să-și asume PSD până la capăt că nu mai vor să guverneze.

Pentru USR este extrem de important ca România să nu piardă cele 10 milioane de euro din fonduri PNRR, iar aici sunt reforme de făcut”, a declarat Fritz.

