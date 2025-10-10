Președintele rus Vladimir Putin comentează decizia comitetului norvegian de a acorda Premiul Nobel pentru Pace Mariei Corina Machado din Venezuela, în defavoarea președintelui american Donald Trump, care a făcut lobby intens pentru obținerea premiului. Liderul de la Kremlin nu știe dacă șeful de la Casa albă merita premierul, dar spune că prestigiul distincției „s-a pierdut”.

Într-o conferință de presă în Tadjikistan, Putin a fost întrebat dacă președintele american merita Premiul Nobel pentru Pace.

„Nu știu dacă actualul președinte american merită sau nu Premiul Nobel. Dar face cu adevărat multe pentru a rezolva crize complexe care durează ani, chiar decenii”, a răspuns liderul de la Kremlin, potrivit TASS.

Putin a adăugat că „Orientul Mijlociu este un bun exemplu”, referindu-se la recentul armistițiu dintre Israel și Gaza, care a intrat în vigoare vineri.

El a menționat și poziția lui Trump cu privire la criza ucraineană.

„Știu sigur că, în ceea ce privește criza ucraineană, este sincer angajat în această [rezoluție – IF]. Unele lucruri au avut succes, altele nu și poate că se poate realiza altceva pe baza acordurilor și discuțiilor de la Anchorage. Dar, cu siguranță, încearcă și lucrează la aceste probleme, la realizarea păcii și la rezolvarea situațiilor dificile”, a subliniat președintele rus, citat de Interfax.

Președintele rus consideră, însă, că „prestigiul premiului s-a pierdut în mare măsură”, spunând că au existat mai multe cazuri în care Comitetul Nobel a acordat premiul pentru pace celor care nu au făcut nimic pentru pace.

