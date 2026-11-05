Nicușor Dan, mesaj de solidaritate pentru poporul din Belarus după întâlnirea cu Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției democratice, aflată în exil

Miercuri, 4 noiembrie 2026, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la Cotroceni, cu Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției democratice din Belarus, aflată în exil. Aceasta este una dintre principalele voci ale opoziției față de regimul condus de Aleksandr Lukașenko. Svetlana Tikhanovskayaa fost condamnată la 15 ani de închisoare de un tribunal din Belarus.

După protestele declanșate de alegerile prezidențiale contestate care au avut loc în data de 9 august 2020 – Alexandr Lukașenko fiind reales președintele Belarusului, funcție pe care o ocupă din anul 1994 -, Svetlana Tikhanovskaya a fugit din țară și s-a refugiat în Lituania.

Nicușor Dan: „Știm din propria noastră experiență dureroasă din trecutul recent ce înseamnă să ți se refuze libertatea”

După întâlnire, Nicușor Dan a transmis că România va continua să susțină – alături de partenerii europeni și transatlantici – persoanele care luptă pentru un Belarus democratic.

Într-o postare pe X, președintele României și-a exprimat solidaritatea cu poporul din Belarus.

„Am avut o discuție foarte bună și am reafirmat solidaritatea României cu poporul din Belarus în fața represiunii. Știm din propria noastră experiență dureroasă din trecutul recent ce înseamnă să ți se refuze libertatea și cât curaj este necesar pentru a o apăra. Tăria de caracter a poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru. Împreună cu partenerii noștri europeni și transatlantici, vom continua să fim alături de cei care luptă pentru un Belarus democratic, în care oamenii să își poată decide liber propriul viitor”, a scris Nicușor Dan în mediul online.

Nicușor Dan s-a întîlnit și cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA

Nicușor Dan s-a întîlnit și cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA. Șeful statului a precizat că printre principalele subiecte abordate s-au numărat securitatea în regiunea Mării Negre, eforturile României de a contribui la menținerea stabilității într-o regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a răspunde amenințărilor complexe cu care ne confruntăm.