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Guvernul înființează grup de lucru pentru întărirea securității la frontierele României

Guvernul înființează grup de lucru pentru întărirea securității la frontierele României
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Guvernul a decis înființarea unui Grup de lucru interinstituțional care va analiza și va propune măsuri pentru creșterea capacității de control în punctele de trecere a frontierei, reducerea timpilor de așteptare și fluidizarea traficului de persoane și mărfuri. Primele măsuri, cu aplicare imediată, vizează punctele de trecere de la frontiera cu Republica Moldova și trebuie identificate în termen de 7 zile de la adoptarea Memorandumului.

Grupul de lucru va fi coordonat de Ministerul Afacerilor Interne și va reuni reprezentanți ai mai multor instituții cu atribuții în domeniul controlului la frontieră, transporturilor, finanțelor, agriculturii și administrației publice.

Potrivit Memorandumului aprobat de Guvern, obiectivul principal îl reprezintă creșterea nivelului de securitate la frontieră și îmbunătățirea activității din punctele de trecere, atât prin măsuri organizatorice, cât și prin investiții în infrastructură, echipamente și tehnologii moderne.

Primele măsuri, în 7 zile. Ce se schimbă la frontiera cu Republica Moldova

Una dintre prioritățile Grupului de lucru va fi identificarea unor soluții rapide pentru creșterea capacității operaționale și organizatorice în punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova.

Aceste măsuri trebuie propuse în cel mult 7 zile de la adoptarea Memorandumului și au ca scop eficientizarea procesării pasagerilor și mărfurilor.

Pentru etapa următoare, autoritățile au la dispoziție 14 zile pentru formularea unor măsuri pe termen mediu și lung. Acestea vor viza optimizarea modului de organizare și funcționare a punctelor de trecere a frontierei.

Șase ministere și o autoritate națională, implicate în grupul de lucru

Din structura interinstituțională vor face parte reprezentanți la nivel decizional și experți din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și ai Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. 

Printre responsabilitățile acestora se numără analiza permanentă a situației de la frontieră și a riscurilor, identificarea modelelor de bune practici aplicate la nivel european și formularea unor propuneri în funcție de atribuțiile fiecărei instituții.

De asemenea, grupul va analiza necesitatea unor modificări legislative, nevoile de modernizare a infrastructurii și dotarea punctelor de trecere cu echipamente adecvate.

Controale mai eficiente și procese digitalizate

Un alt obiectiv îl reprezintă stabilirea unui standard minim comun de dotare și funcționalitate pentru toate punctele de trecere a frontierei.

Autoritățile vor urmări și adaptarea procedurilor de control la noile evoluții tehnologice, prin accelerarea digitalizării proceselor și consolidarea cooperării între instituțiile cu responsabilități în domeniu.

Prin aceste măsuri, Guvernul urmărește simplificarea controalelor, reducerea timpilor de așteptare și o mai bună coordonare a autorităților care gestionează traficul la frontieră.

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