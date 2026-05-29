Maria Zaharova amenință Bucureștiul cu „măsuri de retorsiune“ după închiderea Consulatului Rusiei de la Constanța

Măsurile de răspuns ale Rusiei la închiderea Consulatului General al Federației Ruse în România și la declararea consulului general Andrei Kosilin drept persona non grata nu vor întârzia să apară. Acest lucru a fost declarat pentru TASS de către purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.

„Măsurile de retorsiune ca urmare a declarării consulului general rus drept persona non grata și a închiderii consulatului general nu vor întârzia să apară”, a declarat diplomața.

Consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persona non grata, a anunţat vineri preşedintele Nicuşor Dan, la finalul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Potrivit şefului statului, Consulatul general al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide.

