09 feb. 2026, 23:32, Știri politice
Dragoș Sprînceană, în datorii până în gât în SUA. Și-ar fi trecut Rolls Royce-ul pe numele soției ca să scape de creditori

Dragoș Sprînceană, om de afaceri stabilit în Statele Unite ale Americii, care fusese propus ca  „emisar special”, a ajuns să aibă o multitudine de datorii peste hotare. Acesta și-a trecut mașina de lux pe numele soției ca să scape de creditori.

În peisajul mediatico-politic, Dragoș Sprînceană a apărut odată cu anularea alegerilor din România, în anul 2024. Omul de afaceri este stabilit de ani buni peste hotare, în Statele Unite ale Americii. De altfel, și-a proiectat o imagine de antreprenor de succes conectat la Donald Trump, notează Lumea Politică.

Dosare „fără număr” în SUA pe numele lui Dragoș Sprînceană

La momentul actual, Dragoș Sprînceană ar fi „hăituit” de creditori cu procese de recuperare a datoriilor. Procesele sunt „fără număr”, iar pe instanțele de judecată apare că este reclamat de diferite companii care au de recuperat bani de la el. Este un contrast uriaș – deși pozează în multimilionar, un antreprenor prosper care reușește să trăiască visul american, bărbatul pare să ducă o confruntare acerbă în planul finanțelor.

Dosarele sunt deschise în Palm Beach, Florida, precum și în Maricopa, Arizona, Cook (Illinois) sau New York. Cinci dosare sunt deschise doar în Palm Beach. Trei dosare sunt deschise la Miami.

Există aproape 6 milioane de dolari în executare pe numele lui „consultantului politic”. De pildă, Bank Capital Services a demonstrat în fața judecătorilor că enitatea juridică are de recuperat bani de la 2 firme care îi aparțin acestuia. Creditorii încearcă, acum, să îi determine pe judecători să îi execute bunurile. Între timp, Dragoș Sprînceană a deschis și el un dosar prin intermediul căruia cere ca executarea să fie stopată.

S-ar ascunde de citații

Publicația mai aduce în atenție faptul că Dragoș Sprînceană „fuge” de citațiile care îi sunt aduse pe numele lui. Un proces-verbal arăta că pe 16 ianuarie 2024, la casa lui se aflau un Rolls-Royce și un Range Rover, dar nimeni nu a răspuns la soneria locuinței. Astfel, citația a fost lăsată direct la ușă. La 2 zile distanță, citația a dispărut din fața ușii, un colet pe numele Gabrielei Sprînceană era la intrare, apoi pe 19 ianuarie, agentul procedural a intrat în discuție cu îngrijitoarea casei. Aceasta i-a spus că cei 2 soți ar fi fost plecați la Chicago. Este vorba despre procesul cu DMG Consulting & Development, Inc. dba Gold Coast Logistics Group.

„S-a încercat citarea DMG de 13 ori și a lui Sprînceană de 11 ori fără succes… După ce soția a fost citată pentru DMG, pârâții au refuzat accesul serverilor la locuințe sau la sediu. În mod clar, au depus eforturi considerabile în ultimele 60 de zile pentru a evita citarea” se arată într-un alt document depus de Bank Capital Service.

Dragoș Sprînceană / foto: Youtube GÂNDUL

Rolls Royce-ul ar avea un alt „stăpân” în acte, ca să scape de creditorii tot mai agresivi

Pe de altă parte, bărbatul a fost acuzat că a trecut Rolls Royce-ul pe numele soției ca să scape de executare. Judecătorul Reid P. Scott a decis cercetarea modului în care multimilionarul român a încercat să treacă bolidul de lux pe numele partenerei de viață, în iulie 2025. Scopul ar fi fost simplu și precis: să scape de creditorii care deveniseră tot mai agresivi.

„Ai dreptul la un proces cu juriu pentru a stabili drepturile tale cu privire la acuzațiile că Rolls-Royce-ul a fost transferat fraudulos către tine. Ai dreptul la procedura de “discovery” (administrarea probelor/obținerea de informații și documente) conform Regulilor de procedură civilă din Florida.

Dacă instanța sau juriul stabilește că ești răspunzător/răspunzătoare față de Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance în virtutea faptului că Dragoș Sprînceană ți-a transferat Rolls Royce-ul și că, prin urmare, ești răspunzător/răspunzătoare pentru satisfacerea (acoperirea/plata) hotărârii Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance împotriva lui Dragoș Sprînceană, atunci poți fi obligat(ă) să plătești despăgubiri către Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance sau să predai Rolls Royce-ul ori să îndeplinești o altă obligație față de Bank Capital Services LLC d/b/a F.N.B. Equipment Finance.” se arată în încheierea Judecătorului Reid P. Scott.

Altfel, acesta a achiziționat în anul 2017, cu un împrumut pe 30 de ani de la bancă, o locuință cu 6 milioane de dolari în Florida, în Boca Raton. De menționat faptul că acesta are un permis de conducere emis de statul Illinois, iar mutarea în Chicago în Florida (la vila de lux) i-a permis să temporizeze și asaltul creditorilor.

Sursă foto: Facebook Dragoș Sprînceană / Foto GÂNDUL

