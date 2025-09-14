Drona lui Putin l-a trezit pe Băsescu. Fostul președinte, surprins că nimeni nu a doborât-o. Și dacă tot s-a trezit, a vorbit și despre Moldova

Fostul președinte Traian Băsescu a avut astăzi prima ieșire publică pe mai multe subiecte ale zilei, după alegerile prezidențiale din mai. El a vorbit, mai întâi pe o rețea de socializare și apoi la un post de televiziune, despre incursiunea dronei rusești în spațiul aerian din România și despre alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Întrebat de moderatoarea de la Digi24 și despre incidentul aerian de astăzi, fostul președinte a spus că „este vorba de neputința” statului român, iar drona ar fi trebuit doborâtă imediat.

„Putin ne trimite o dronă care se plimba 49 de minute în spațiul aerian al României, noi ridicăm avioane. Ea trebuia doborâtă în primele minute după ce a intrat în spațiul aerian al României. Cel mai mare risc este decredibilizarea capacității de apărare a țării. Ori faptul ca noi nu am doborât această dronă, care a fost trimisă ca să ne testeze, nu face decât să pună sub semnul întrebării capacitatea armatei române de a lichida astfel de riscuri”, a comentat Traian Băsescu.

Întrebat ce poate face România pentru Republica Moldova în cazul alegerilor parlamentare, Băsescu a spus că „România deja a făcut tot ce se putea face”.

„Nu cred ca mai poate face nimic acum România. România a făcut ceea ce a trebuit. A dat pașapoarte românești cetățenilor Republicii Moldova. Cel puțin 1 milion lucrează în Europa ca cetățeni români. Am avut o lungă perioadă în care am avut 10.000 de burse pe an. A sărit în sprijinul Republicii Moldova, de câte ori a fost nevoie. România a făcut ce a putut să facă. Acum este rândul moldovenilor să își facă treaba”, a mai spus Traian Băsescu la Digi24.