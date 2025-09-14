Băsescu, alarmist înainte de alegerile din Moldova: Putin și ai lui pot fi la granița României. Ce recomandare are pentru Maia Sandu ca să câștige

În perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare care vor avea loc în Republica Moldova, fostul președinte Traian Băsescu lansează un avertisment puternic – „Pe 28 septembrie, seara, Vladimir Putin poate fi la graniţa României!”.

Scrutinul parlamentar de la Chișinău este extrem de important pentru viitorul Moldovei, remarcă fostul șef al statului.

Băsescu: „Bătălia este extrem de strânsă”

Într-o postare pe Facebook, Băsescu arată că de rezultatul alegerilor din Republica Moldova depinde și securitatea României. Astfel, el subliniază faptul că lupta electorală care se dă în țara vecină este una extrem de strânsă, pro-europenii și partidele pro-ruse aflându-se „cap la cap” în sondajele de opinie.

În opinia sa, votul decisiv va fi dat de diaspora, scenariu identic cu cel de la alegerile prezidențiale.

Iată mesajul postat de Traian Băsescu pe Facebook:

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!

În Republica Moldova, «bătălia» pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt «cap la cap» forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse.

Foarte probabil că şi la prezidenţiale rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora. Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română.

Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova, dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora.

O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin, iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei.

Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României”.

Miza alegerilor parlamentare din Moldova

Scrutinul parlamentar din 28 septembrie va decide parcursul european al Republicii Moldova. În cursă s-au înscris 14 partide, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți.

Toți experții de politică externă au căzut de acord asupra unui lucru – aceste alegeri vor fi cruciale pentru integrarea fostei republici sovietice în Uniunea Europeană.

„Alegerile din Republica Moldova stau la nivel extern sub spectrul războiului din Ucraina, invaziei Federației Ruse, care este evident o amenințare pentru regiune. Dar a fost și marele avantaj strategic al Republicii Moldova, pentru că, până la invazia Federației Ruse în Ucraina, nimeni de la Bruxelles nu s-ar fi gândit serios să acorde statutul de stat candidat la Uniunea Europeană Ucrainei sau Republicii Moldova.

Paradoxal, deși este o amenințare evidentă, ceea ce se întâmplă în Ucraina, invazia Federației Ruse a fost un mare pas înainte spre proiectul de integrare europeană a Republicii Moldova”, a declarat pentru GÂNDUL analistul Dan Dungaciu.

Potrivit acestuia, scrutinul vine sub spectrul nemulțumirii populației față de guvernare. Dungaciu amintește că, în 2024, Maia Sandu a pierdut alegerile prezidențiale pe teritorul țării.

„O presiune internă mare, despre care lumea nu vorbește, dar pe care nu putem s-o ignorăm, este presiunea cvasi-eșecurilor alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, din 2024. La acele alegeri, doamna Maia Sandu a pierdut, candidata proeuropeană, șefa de facto a partidului de guvernământ PAS, a pierdut alegerile în Republica Moldova și referendumul pentru integrare europeană a fost pierdut pe teritoriul Republicii Moldova.

Dacă nu era votul diasporei, nici referendumul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, nici doamna Maia Sandu nu ieșeau câștigători în acest scrutin”, spune Dan Dungaciu.

