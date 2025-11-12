Prima pagină » Știri politice » Întrebat de Gândul ce buget de campanie are, candidatul Cătălin Drulă nu a știut să răspundă: „Nu știu să vă spun exact. Nu mă ocup de lucrurile astea”

Întrebat de Gândul ce buget de campanie are, candidatul Cătălin Drulă nu a știut să răspundă: „Nu știu să vă spun exact. Nu mă ocup de lucrurile astea”

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
12 nov. 2025, 14:37, Știri politice
Galerie Foto 6

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Municipiului București, și-a depus miercuri dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București, însă a avut dificultăți în a menționa bugetul de care dispune în campania electorală.

Vezi galeria foto
6 poze

Întrebat de Gândul care este bugetul de care dispune în campania electorală pentru Primăria Municipiului București și cum este acesta în raport cu cel de la alegerile europarlamentare de anul trecut, Drulă a spus: „Nu știu să vă spun exact. Bugetul este undeva de ordinul sutelor de mii de euro, pentru modalitățile de promovare care sunt în campanie. Legal, totul transparent. La noi, facturile sunt pe site”. 

Cadidatul USR a mărturisit că nu știe nici care a fost bugetul de anul trecut, la europarlamentare.

„Dacă mă întrebați din stomac, aș zice: nu mă ocup de lucrurile astea. De data asta este mai mic”, a adăugat el.

La depunerea candidaturii, Cătălin Drulă a fost însoțit de președintele USR, Dominic Fritz, de parlamentari USR, precum și de membri și simpatizanți ai partidului.

Catalin Drula, candidatul USR pentru Primaria Capitalei, si-a depus dosarul de candidatura la alegerile pentru Primaria Capitalei la Biroul Electoral al Circumscriptiei municipiului Bucuresti, miercuri, 12 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției
15:17
CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției
NEWS ALERT A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „Când ieșim cu raportul o să aveți și răspunsul la asta”
14:31
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „Când ieșim cu raportul o să aveți și răspunsul la asta”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
13:12
Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
POLITICĂ Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom merge mai departe cu declanşarea unui referendum”
11:47
Radu Miruţă spune că USR continuă demersurile pentru eliminarea pensiilor speciale: „Vom merge mai departe cu declanşarea unui referendum”
POLITICĂ Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație
11:15
Ministrul Economiei anunță că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație
POLITICĂ DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni
11:05
DNA a trimis în judecată un deputat PSD, fost subprefect de Cluj, pentru mai multe infracţiuni
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Traduceri autorizate in si din limba engleza – cand sunt necesare si de ce conteaza calitatea? (P)