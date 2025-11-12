Întrebat de Gândul ce buget de campanie are, candidatul Cătălin Drulă nu a știut să răspundă: „Nu știu să vă spun exact. Nu mă ocup de lucrurile astea”

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Municipiului București, și-a depus miercuri dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București, însă a avut dificultăți în a menționa bugetul de care dispune în campania electorală.

Întrebat de Gândul care este bugetul de care dispune în campania electorală pentru Primăria Municipiului București și cum este acesta în raport cu cel de la alegerile europarlamentare de anul trecut, Drulă a spus: „Nu știu să vă spun exact. Bugetul este undeva de ordinul sutelor de mii de euro, pentru modalitățile de promovare care sunt în campanie. Legal, totul transparent. La noi, facturile sunt pe site”.

Cadidatul USR a mărturisit că nu știe nici care a fost bugetul de anul trecut, la europarlamentare.

„Dacă mă întrebați din stomac, aș zice: nu mă ocup de lucrurile astea. De data asta este mai mic”, a adăugat el.

La depunerea candidaturii, Cătălin Drulă a fost însoțit de președintele USR, Dominic Fritz, de parlamentari USR, precum și de membri și simpatizanți ai partidului.

