După aproape 12 ani, Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de Oana Țoiu

14:37
Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de ministrul de Externe Oana Țoiu, după aproape 12 ani. Fostul jurnalist a fost numit de Guvernul Ponta.
Andrei Zaharescu, fost prezentator TV și consul al României la Cape Town din anul 2013, a fost rechemat în țară printr-o hotărâre adoptată joi de Guvern. Decizia vine în cadrul unei rechemări mai ample, care îi vizează și pe consulii din Rio de Janeiro și Bonn.
„S-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali:
Comunitatea Românilor din Cape Town – Western Cape a inițiat o petiție în favoarea fostului consul.