După aproape 12 ani, Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de Oana Țoiu

20 nov. 2025, 18:33, Știri politice
Consulul General al României din Africa de Sud, Andrei Zaharescu, a fost chemat în țară de ministrul de Externe Oana Țoiu, după aproape 12 ani. Fostul jurnalist a fost numit de Guvernul Ponta.

Andrei Zaharescu, fost prezentator TV și consul al României la Cape Town din anul 2013, a fost rechemat în țară printr-o hotărâre adoptată joi de Guvern. Decizia vine în cadrul unei rechemări mai ample, care îi vizează și pe consulii din Rio de Janeiro și Bonn.

„S-a decis rechemarea de la post a următorilor consuli generali:

  • Nicolae Zaharescu- consul general, Consulatul General al României la Cape Town
  • Florin Marian Palade – consul general, Consulatul General al României la Rio de Janeiro
  • Dan Moraru- consul general, Consulatul General al României la Bonn”, au transmis, joi, reprezentanții Guvernului.

Comunitatea Românilor din Cape Town – Western Cape a inițiat o petiție în favoarea fostului consul.

„Noi, membrii comunității românești din Cape Town, dorim să ne exprimăm profundul dezacord și îngrijorarea față de recentele afirmații și acuzații nefondate aduse domnului Consul General Andrei Nicolae Zaharescu, cu privire la numirea sa în funcția de reprezentant diplomatic al României în Cape Town”, se arată în petiție.
