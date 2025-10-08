După ce Gândul a semnalat lipsa agendei publice a lui Bolojan, Guvernul a găsit-o. Premierul are program, dar fără presă

După ce Gândul a semnalat că agenda publică a premierului Ilie Bolojan este ținută la secret, Palatul Victoria a publicat, în cele din urmă, programul oficial al prim-ministrului de miercuri, pe site-ul instituției.

Publicația Gândul a atras atenția încă de sâmbătă că transparența promisă de Bolojan pare mai mult o promisiune de imagine decât o practică guvernamentală. Agenda premierului lipsea cu desăvârșire de pe site-ul Guvernului, iar cetățenii și jurnaliștii aflau despre activitățile sale doar după ce acestea se încheiau prin comunicate scurte, lipsite de substanță.

Așa s-a întâmplat și marți, 7 octombrie, când întâlnirea cu ambasadorul Spaniei la București nu a fost anunțată în prealabil. (DETALII AICI)

Miercuri însă, echipa de comunicare a lui Ilie Bolojan a revenit la bunele practici și a publicat agenda zilei. Pe listă apar trei întâlniri ale premierului:

la 08:30 cu o delega ție a Băncii Europene de Investiții,

la 10:00 cu mari producători din domeniul agricol,

la 13:30 o întrevedere cu comisarul european pentru agricultur ă, Christophe Hansen.

Totuși, un detaliu esențial rămâne neschimbat. Presa nu are acces la niciuna dintre aceste întâlniri. Acces are doar fotograful oficial.