După ce ieri a spus că votanții AUR nu sunt pro-ruși, Nicușor Dan revine azi și spune că apropierea AUR de narativele rusești este „destul de abstractă”

Președintele României, Nicușor Dan, a fos întrebat ieri de publicația franceză Le Monde despre ascensiunea formațiunii AUR, cotată în anumite sondaje cu circa 40% din intențiile de vot. Șeful statului afirma ieri că votanți AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși. Astăzi, Nicușor Dan, și-a schimbat complet opinia și a spus în cadrul conferinței de presă, susținute la Paris că apropierea AUR de narativele rusești este „destul de abstractă”.

Întrebat despre declarația din interviul acordat pentru Le Monde în care a spus că votanții AUR nu sunt pro-ruși, președintele Nicușor Dan a revenit astăzi cu o rectificare. Șeful statului a revenit asupra declarației și susține că „nu sunt toți” pro-ruși și că cei mai mulți dintre votanții AUR sunt revoltați față de modalitatea în care s-a făcut politică și administrație în România. De asemenea, Nicușor Dan susține că partidul are în program elemente anit-europene și chiar pro-ruse.

„Da, am spus că nu sunt toți. Am spus că motivația celor mai mulți dintre ei este o revoltă față de modul în care s-a făcut politică și administrație în România. Am spus asta de mai multe ori. Și că în acest moment, oamenii aceștia care sunt nemulțumiți de modul în care merg lucrurile în România, spun că orice e mai bine decât cei care guvernează acum. Asta este realitatea. Și atunci ei găsind un singur vehicul electoral către care în momentul acesta se pot îndrepta, se îndreaptă către un partid care are în program elemente care sunt anti-europene, ba chiar pro-ruse. Asta este situația și care evident că în anii următori va evolua. Adică eu sunt convins că pe măsură ce această apropiere AUR de narativele pro-ruse, care este cumva destul de abstractă, va deveni mai concretă, vom avea niște reașezări ale opiniilor publicului”, a transmis Nicușor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

