Nicușor Dan, amenințător cu privire la dronele rusești. Întrebat dacă România e pregătită sa le dărâme: „Sper sa nu mai vina, dar o sa vedeți!”

Președintele Nicușor Dan a vorbit temele de discuție, abordate în cadrul vizitei pe care a avut-o la Palatul Elysee, unde s-a întâlnit cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Acesta a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă, despre modul în care România va reacționa în cazul unei drone care va invada spațiul aerian.

„O să vedeți, sper să nu mai vină. Noi am avut mult timp pace, toate pregătirile militare care s-au făcut și modul de echipare al armatei noastre s-au făcut într-un mod clasic.

Odată cu războiul din Ucraina au apărut schimbări tehnologice și trebuie să ne adaptăm la asta. Acum suntem mai bine decât acum o lună, și peste trei luni vom fi mai bine ca acum. Sper să se încheie mai repede războiul ăsta, dacă nu o să se încheie și o să fie drone o să vedeți că le dăm jos”, a precizat Nicusor Dan.

FOTO: Mediafax

