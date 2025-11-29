Prima pagină » Știri politice » După ce l-a dat afară și a trecut de partea lui Bolojan, Ludovic Orban îl atacă pe Nicușor Dan: “Sper să nu i se suie la cap!”

29 nov. 2025, 16:05, Știri politice
Ludovic Orban, lansează o serie de avertismente la adresa lui Nicușor Dan, și susţine că în preajma acestuia se află persoane care încearcă să-l desprindă de realitate. Deşi afirmă că în scurtul său mandat de la Cotroceni relaţia de lucru cu preşedintele a fost „foarte bună”, Orban spune că nu a mai avut nicio discuţie cu şeful statului de la demiterea sa, petrecută în urmă cu aproape două săptămâni.

„E într-o funcţie nouă… Sper să nu fie schimbat, sper să nu i se suie la cap. Există un risc! Un înţelept a spus că puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Sper să reziste la… să zic, corupţia inerentă exercitării celei mai importante funcţii în stat. Să rămână modest şi cu picioarele pe pământ! Asta sper”, a declarat Orban la news.ro.

Preşedintele Forţa Dreptei a comentat şi speculaţiile apărute în mediul politic despre posibila influenţă a serviciilor de informaţii asupra lui Nicușor Dan, fiind întrebat dacă acesta ar fi fost „luat în grijă” de servicii.

„Sper că nu! Chiar sper că nu! Dar, sincer, dacă eu aş fi fost preşedinte, aş fi schimbat imediat conducerile serviciilor — SRI, SIE, SPP. Este normal ca, atunci când se schimbă vremurile, să se schimbe şi oamenii!”, a spus fostul lider PNL.

Orban a criticat faptul că nu au existat astfel de schimbări. El subliniază că instituţiile de forţă sunt conduse de persoane aflate în funcţie „de foarte mulţi ani”.

„Fiecare preşedinte are propriile standarde şi propria concepţie despre modul în care trebuie să funcţioneze serviciile. Ele depind, în esenţă, de şeful statului, iar acesta trebuie să stabilească direcţia. M-aş fi aşteptat la modificări rapide. E adevărat că situaţia politică este mai complicată, dar eu aş fi tratat chestiunea drept o prioritate şi aş fi depus toate eforturile pentru a ajunge la o înţelegere cu majoritatea parlamentară, astfel încât numirile să fie făcute cât mai repede. Mai ales că, de exemplu, la SRI sunt deja doi ani fără un director civil”, a declarat Orban.

Orban insinuează că Lasconi ar fi trebuit să câștige turul II al alegerilor

Ludovic Orban spune că, potrivit sondajelor interne pe care le consultase înainte ca CCR să invalideze alegerile prezidenţiale, candidata USR Elena Lasconi ar fi câştigat turul al doilea în România, având un avantaj estimat la 1–2 procente.

„Pe analizele sociologice pe care le aveam, Elena Lasconi ar fi câştigat turul II în România. Era o diferenţă de 1-2 procente. Nu se ştie, pentru că putea fi o mobilizare în ziua votului a publicului care era speriat şi atunci de perspectiva ca România să încapă pe mâna unui candidat anti-european, filorus, a unui candidat care ar fi reprezentat un pericol pentru democraţie. Cu cât era prezenţa la vot mai mare în România, cu atât diferenţa ar fi putut să crească”, spune Orban într-un interviu pentru news.ro.

În ceea ce priveşte diaspora, Orban susţine că balanţa se înclina clar în favoarea lui Călin Georgescu:

„În diaspora, acolo unde se putea observa votul, raportul de forțe era net disproporţionat în favoarea lui Călin Georgescu. Probabil ar fi fost cel puţin 65% la 35%.”

În opinia sa, deşi rezultatul final rămânea deschis, direcţia votului din străinătate a alimentat temerile unor instituţii. Asta ar fi contribuit la intervenţia Curţii Constituţionale.

Orban a negociat cu Bolojan revenirea în PNL. Se ia în calcul inclusiv absorbția Forța Dreptei. Ce scenarii au discutat cei doi

După ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban și-a găsit altă „ocupație". Îl susține pe Ciprian Ciucu la PMB

Cele mai noi