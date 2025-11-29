Orban a negociat cu Bolojan revenirea în PNL. Se ia în calcul inclusiv absorbția Forța Dreptei. Ce scenarii au discutat cei doi

Ludovic Orban, recent demis din funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a negociat cu premierul Ilie Bolojan revenirea în PNL. Din spusele lui Orban, ar exista și varianta în care Forța Dreptei să se comaseze cu Partidul Național Liberal. Chiar după demitere, Bolojan a spus că îl așteaptă să se întoarcă în PNL.

„Noi avem două variante posibile în perspectivă. Fie să încercăm să fim parte în construcţia unei opoziţii democratice cu partide mai puţin însemnate, dar care au oameni de calitate, fie să realizăm o comasare prin absorbţie în cadrul PNL. Astea sunt cele două variante de perspectivă pe care le avem”, a declarat Ludovic Orban pentru news.ro.

Întrebat dacă a avut vreo discuție despre acest subiect cu Bolojan, Ludovic Orban spună că n-au apucat să discute în detaliu.

„Încă nu am discutat în detaliu. Sigur, am discutat cu Ilie Bolojan pe tema asta. Există deschidere de ambele părţi. Pe de altă parte, evident că în această discuţie trebuie vorbit un pic şi de perspective şi de ce se întâmplă cu Partidul Naţional Liberal, care este perspectiva strategică, care sunt paşii pentru reformarea partidului, cum se face schimbul de generaţii. Pentru că va veni schimbul de generaţii! Generaţia mea, Bolojan, Motreanu e o generaţie care e, ca să zic aşa, aproape de finalul carierei. Trebuie schimbul de generaţii pregătit!”, spune Orban.

Săptămâna trecută, premierul Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, a vorbit despre o posibilă revenire a lui Ludovic Orban în formațiunea liberală, după demiterea din funcția de consilier prezidențial.

„Ludovic Orban a fost președintele PNL, a avut o istorie în acest partid. Eu am o relație civilizată și bună, am avut-o întotdeauna cu toți președinții PNL, inclusiv cu domnul Ludovic Orban, dar asta e o problemă care va ține de viitor și de discuții care nu sunt, să spunem, astăzi, pe o agendă de priorități. În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL. Aici nu e vorba de câștigurile mele personale, aici e vorba de decizii pe care le ia partidul”, a afirmat Bolojan la momentul respectiv.

Dar vedem că Orban trage din ce în ce mai mult spre liberali. Recent a anunțat că îl susține pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la alegerile locale de pe 7 decembrie. El consideră că Ciucu este candidatul cu cele mai mari șanse de câștig.

„Singura soluţie pentru a împiedica recapturarea PSD de caracatiţa PSD este concentrarea voturilor pentru Ciprian Ciucu care este, repet, singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are cu adevărat şanse să câştige şi să poată să ducă Bucureştiul pe drumul corect”, a spus Orban.

RECOMANDAREA AUTORULUI

După ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban și-a găsit altă „ocupație”. Îl susține pe Ciprian Ciucu la PMB

Telenovela continuă. Ludovic Orban îi dă replica lui Nicușor Dan, după ce a fost concediat: „Viața mea nu este telenovelă”