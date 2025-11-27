După ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban și-a găsit altă „ocupație”. Îl susține pe Ciprian Ciucu la PMB

După ce a fost demis de Nicușor Dan din aparatul prezidențial, Ludovic Orban își face de treabă. A anunțat astăzi că îl susține pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la alegerile locale.

Ludovic Orban a întrunit forurile statutare ale formaţiunii politice pentru a hotărî pe cine susţin în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei.

„Am avut decizii luate în unanimitate, atât în Biroul Municipal Forţa Dreptei, cât şi în Biroul Politic Naţional. Eu, Ludovic Orban, şi colegii mei din Forţa Dreptei am luat decizia de a-l susţine pe Ciprian Ciucu în competiţia extrem de importantă pentru desemnarea viitorului primar general al Capitalei”, a spus Orban într-o conferință de presă alături de Ciprian Ciucu.

El a precizat că „Ciprian Ciucu este umăr la umăr cu candidatul PSD, Daniel Băluţă”.

„Singura soluţie pentru a împiedica recapturarea PSD de caracatiţa PSD este concentrarea voturilor pentru Ciprian Ciucu care este, repet, singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are cu adevărat şanse să câştige şi să poată să ducă Bucureştiul pe drumul corect”, a mai spus Orban.

Ludovic Orban a fost revocat recent din funcția de consilier prezidențial pe politică internă a președintelui Nicușor Dan.

