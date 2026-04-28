CSN MERIDIAN din care face parte şi Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari organizează marți ora 10:30 un miting de protest în piața Victoriei din Capitală.

Update 12:20. La acest moment, numărul sindicaliștilor care s-au strâns să protesteze este de aproximativ 1000 de oameni. La miting participă și reprezentanți ai Sindicatului Cadrelor Militare. Toți cei aflați în Piața Victoriei au pancarte cu mesaje dure la adresa Guvernului, dar și a președintelui: „Bolojane, nu uita, țara nu-i tarlaua ta„, sau „Nicușor la Cotroceni, lingușit de mulți curteni„.

Update 12:00. Manifestanților li s-au alăturat și reprezentanți ai Romsilva, dar și alți sindicaliști ai CSN MERIDIAN. Unul dintre angajații Romsilva a venit tocmai din Maramureș pentru a-și exprima revolta față de măsurile luate de Guvernul Bolojan, care implică pierderea locului de muncă pentru o bună parte a personalului.

„Locurile de muncă sunt în pericol pentru toți pădurarii. Romsilva este lovită în temelie de această hotărâre de Guvern”, a declarat unul dintre manifestanți.

Update 11.00: Sute de protestatari s-au strâns în fața Guvernului.

Mitingul va avea loc între orele 10.30-14.30 și sunt invitate să participe toate federatiile sindicale din CSN Meridian, precum şi federatiile sindicale din celelalte Confederaţii Sindicale Naţionale reprezentative din România.

Angajații din sectorul feroviar de călători, în special cei ai companiei CFR Călători, vor fi prezenţi la mitingul de protest în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului României, în intervalul orar 10:30 – 14:30.

Protestul este determinat de o serie de măsuri și politici guvernamentale considerate profund injuste și dăunătoare pentru transportul feroviar public din România, având ca efect direct slăbirea și posibila destabilizare a operatorului național CFR Călători, în ciuda faptului că acesta a înregistrat profit în ultimii doi ani, afirmă organizatorii.

Care sunt solicitările sindicaliștilor

Subfinanțarea CNCF”CFR”SA şi subcompensarea CFR Călători pentru anul 2026, compensația alocată împreună cu facilităţile de călătorie alocate în anul 2026 fiind diminuate cu aproximativ 700 de milioane de lei față de anul precedent. Acest fapt riscă să împingă artificial compania CFR Călători pe pierderi în anul 2026, pentru a fi ulterior etichetată drept „gaură neagră” şi ulterior eliminată definitiv din transportul feroviar de călători din România.

Feroviarii cer prevenirea măsurilor de restructurare: reducerea finanțării riscă să conducă la anularea unor trenuri, reorganizări și concedieri nejustificate în cadrul CFR Călători.

Feroviarii cer condiții de muncă echitabile: se solicită încetarea practicilor de suprasolicitare a personalului prin cumularea atribuțiilor („3 în 1”), eliminarea plafonărilor nejustificate ale veniturilor, inclusiv în ceea ce privește tichetele de masă și plata orelor suplimentare.

Feroviarii cer respectarea drepturilor angajaților și alinierea finanțării transportului feroviar de călători la standardele Uniunii Europene, unde acest sector este tratat ca un serviciu public esențial.

Feroviarii acuză guvernul României de favorizarea operatorilor privați.

Feroviarii atrag atenția asupra unei politici constante de favorizare a operatorilor privați de transport feroviar de călători în detrimentul operatorului de stat.