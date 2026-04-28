CFR-iștii și polițiștii au ieșit în stradă împotriva austerității Bolojan. Manifestanții sunt disperați: „Locurile de muncă sunt în pericol”

Ruxandra Radulescu
CFR-iștii și polițiștii au ieșit în stradă împotriva austerității Bolojan. Manifestanții sunt disperați:
CSN MERIDIAN din care face parte şi Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari organizează marți ora 10:30 un miting de protest în piața Victoriei din Capitală.

Update 12:20. La acest moment, numărul sindicaliștilor care s-au strâns să protesteze este de aproximativ 1000 de oameni. La miting participă și reprezentanți ai Sindicatului Cadrelor Militare. Toți cei aflați în Piața Victoriei au pancarte cu mesaje dure la adresa Guvernului, dar și a președintelui: „Bolojane, nu uita, țara nu-i tarlaua ta„, sau „Nicușor la Cotroceni, lingușit de mulți curteni„.

Update 12:00. Manifestanților li s-au alăturat și reprezentanți ai Romsilva, dar și alți sindicaliști ai CSN MERIDIAN. Unul dintre angajații Romsilva a venit tocmai din Maramureș pentru a-și exprima revolta față de măsurile luate de Guvernul Bolojan, care implică pierderea locului de muncă pentru o bună parte a personalului.

„Locurile de muncă sunt în pericol pentru toți pădurarii. Romsilva este lovită în temelie de această hotărâre de Guvern”, a declarat unul dintre manifestanți.

Update 11.00: Sute de protestatari s-au strâns în fața Guvernului.

Mitingul va avea loc între orele 10.30-14.30 și sunt invitate să participe toate federatiile sindicale din CSN Meridian, precum şi federatiile sindicale din celelalte Confederaţii Sindicale Naţionale reprezentative din România.

Angajații din sectorul feroviar de călători, în special cei ai companiei CFR Călători, vor fi prezenţi la mitingul de protest în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului României, în intervalul orar 10:30 – 14:30.

Protestul este determinat de o serie de măsuri și politici guvernamentale considerate profund injuste și dăunătoare pentru transportul feroviar public din România, având ca efect direct slăbirea și posibila destabilizare a operatorului național CFR Călători, în ciuda faptului că acesta a înregistrat profit în ultimii doi ani, afirmă organizatorii.

Care sunt solicitările sindicaliștilor

Subfinanțarea CNCF”CFR”SA şi subcompensarea CFR Călători pentru anul 2026, compensația alocată împreună cu facilităţile de călătorie alocate în anul 2026 fiind diminuate cu aproximativ 700 de milioane de lei față de anul precedent. Acest fapt riscă să împingă artificial compania CFR Călători pe pierderi în anul 2026, pentru a fi ulterior etichetată drept „gaură neagră” şi ulterior eliminată definitiv din transportul feroviar de călători din România.

Feroviarii cer prevenirea măsurilor de restructurare: reducerea finanțării riscă să conducă la anularea unor trenuri, reorganizări și concedieri nejustificate în cadrul CFR Călători.

Feroviarii cer condiții de muncă echitabile: se solicită încetarea practicilor de suprasolicitare a personalului prin cumularea atribuțiilor („3 în 1”), eliminarea plafonărilor nejustificate ale veniturilor, inclusiv în ceea ce privește tichetele de masă și plata orelor suplimentare.

Feroviarii cer respectarea drepturilor angajaților și alinierea finanțării transportului feroviar de călători la standardele Uniunii Europene, unde acest sector este tratat ca un serviciu public esențial.

Feroviarii acuză guvernul României de favorizarea operatorilor privați.

Feroviarii atrag atenția asupra unei politici constante de favorizare a operatorilor privați de transport feroviar de călători în detrimentul operatorului de stat.

Citește și

FLASH NEWS Armata Română s-a pus la adăpost cu apărarea doar împotriva rachetelor, nu și în privința dronelor. Ce a decis Miruță la negocierile pentru SAFE
11:40
Armata Română s-a pus la adăpost cu apărarea doar împotriva rachetelor, nu și în privința dronelor. Ce a decis Miruță la negocierile pentru SAFE
ULTIMA ORĂ Fost vicepreședinte PSD, senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din partid. Își explică în termeni duri gestul
11:19
Fost vicepreședinte PSD, senatoarea Victoria Stoiciu și-a anunțat demisia din partid. Își explică în termeni duri gestul
POLITICĂ Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, dezvăluie „cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii Guvernului Bolojan”
10:50
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, dezvăluie „cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii Guvernului Bolojan”
OPINIE CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”
09:28
CTP compară moțiunea de cenzură anti-Bolojan cu o lovitură de stat. „Figura lui Nicușor Dan s-a transformat în cea de «Popa Prostu’»”
FLASH NEWS Oana Pellea îl acuză pe Nicușor Dan: „Ați mediat prost… conflictul a explodat”
08:37
Oana Pellea îl acuză pe Nicușor Dan: „Ați mediat prost… conflictul a explodat”
JUSTIȚIE Călin Georgescu: ”România are resurse, are oameni, are putere, însă nu are un guvern pe măsura ei”
08:36
Călin Georgescu: ”România are resurse, are oameni, are putere, însă nu are un guvern pe măsura ei”
Mediafax
Președintele Serbiei crede că România ar putea cădea „sub influența predominantă” a SUA.
Digi24
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a demisionat din partid: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”. Grindeanu: „E democrație”
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Adevarul
Fostul combinat din Oțelu Roșu, readus la viață. Uzina lui Umbrărescu schimbă fața orașului monoindustrial
Mediafax
ANM anunță cum va fi vremea până la finalul primăverii. Unde va ploua și cum vor oscila temperaturile
Click
Adela Popescu, vacanță spectaculoasă alături de Radu Vâlcan. Unde au călătorit cei doi: „Să nu vă luați soț căruia îi place sportul!”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
Aris Eram a încălcat contractul cu Antena 1! Eliminat de la Survivor, fiul Andreei Esca a comis-o GRAV
Ce se întâmplă doctore
Cine este Yasmin Awad? A avut o relație cu Florin Ristei și are o poveste de viață incredibilă
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Foame, stres sau obișnuință: Ce controlează cu adevărat ce și când mâncăm?
DECIZIE Au fost instalate 10 stații de apă potabilă în aeroporturile din București
12:17
Au fost instalate 10 stații de apă potabilă în aeroporturile din București
ACCIDENT Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
12:17
Teribil accident feroviar în Indonezia: două trenuri s-au ciocnit lângă Jakarta, cel puțin 14 persoane au murit
SONDAJ DE OPINIE Sondaj IRSOP. Românii se așteaptă la o creștere a costului vieții. Ce spun despre venit, consum, siguranța locului de muncă și viitor
11:56
Sondaj IRSOP. Românii se așteaptă la o creștere a costului vieții. Ce spun despre venit, consum, siguranța locului de muncă și viitor
CONTROVERSĂ Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
11:55
Cum explică Jimmy Kimmel gluma „Văduvă în așteptare”. Comediantul răspunde amenințărilor lui Trump cu privire la concedierea sa
IT&C Cursa revoluției tehnologice. China blochează achiziția de peste 2 miliarde de dolari a startupului AI Manus. Mesajul dur adresat SUA
11:53
Cursa revoluției tehnologice. China blochează achiziția de peste 2 miliarde de dolari a startupului AI Manus. Mesajul dur adresat SUA
EXCLUSIV Cristoiu: Ce fel de nevolnic e Nicușor Dan?/E marele câștigător/Independentul cu carnețelul i-a frăgezit
11:44
Cristoiu: Ce fel de nevolnic e Nicușor Dan?/E marele câștigător/Independentul cu carnețelul i-a frăgezit

